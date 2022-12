Invita IMSS Chiapas a Combatir Estigma Social en el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA

* Fortalece Acciones de Prevención en Unidades Médicas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas refrenda su compromiso con la salud de las y los derechohabientes portadores de VIH/SIDA y fortalece las acciones de prevención para concientizar acerca de las prácticas de riesgo para adquirir el virus.

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es el resultado de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Si se ha producido afectación inmunológica significativa, los pacientes pueden presentar: pérdida del apetito y de peso no intencional, debilidad generalizada, diarrea por periodos prolongados, fiebre inexplicable o sudoraciones.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el infectólogo del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, doctor Luis René Cáceres García, mencionó que en los tres niveles de atención el Seguro Social realiza acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y reincorporación de pacientes con VIH.

“Se impulsan acciones para la atención de las y los derechohabientes que viven con SIDA, destacan: la optimización de tratamientos antirretrovirales; las campañas masivas de detección; la prevención combinada a través de la detección del virus en mujeres embarazadas y en población de alto riesgo, la implementación de la Profilaxis Post-Exposición (PEP) y la implementación de protocolos orientados a la concientización para la no discriminación y el trato digno e igualitario”, dijo el especialista.

Cáceres García dijo que en el IMSS en Chiapas se trabaja para incrementar el acceso a estrategias de prevención, eficaces y seguras, que permitan reducir el número de casos nuevos y conduzcan hacia la eliminación del VIH.

“Si se tienen prácticas de riesgo, es recomendable realizar la prueba rápida de detección, ya que permite conocer la posibilidad de vivir con la infección por VIH y diagnosticar oportunamente. En el caso de la derechohabiencia del IMSS, las pruebas rápidas se pueden realizar en los Módulos PREVENIMSS+ de las unidades médicas”, señaló.

El doctor recalcó que los condones femeninos y masculinos son los únicos métodos que brindan doble protección, previenen las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y los embarazos no deseados.

En el caso de mujeres embarazadas que viven con VIH, dijo que tienen entre un 30 0 40% de probabilidad de transmitir el virus a sus hijos; sin embargo, si reciben tratamiento antirretroviral oportuno reduce la probabilidad hasta menos de dos por ciento.

Para finalizar, el especialista destacó que los pacientes que viven con VIH y son derechohabientes del IMSS tienen mayor sobrevida y mejor calidad de vida; asimismo, aseguró que el Seguro Social trabaja continuamente para eliminar la discriminación y estigmatización hacia estos pacientes. Boletín de Prensa