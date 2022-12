Inaugura REC la Remodelación del Centro de Rehabilitación Integral del Sistema DIF Chiapas

*El Gobernador Subrayó que Dicho Centro de Rehabilitación se ha Convertido en un Espacio Digno, Moderno y Funcional

Al inaugurar la remodelación del Centro de Rehabilitación Integral del Sistema DIF Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que, ahora más que nunca, los recursos públicos se destinan a este tipo de proyectos sensibles y humanitarios, con la finalidad de hacer justicia social y dar cumplimiento a los derechos humanos de la población en materia de salud y seguridad social, mediante el acceso a servicios de tratamientos terapéuticos y médicos especializados.

Subrayó que es satisfactorio constatar que, después de muchos años de abandono, dicho centro de rehabilitación se ha convertido en un espacio digno, moderno y, sobre todo, funcional, con lo que se tienen mayores posibilidades de atender las necesidades de la gente, sobre todo de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. “Agradecemos a todos los que han puesto su granito de arena para consolidar este proyecto en beneficio de las y los chiapanecos”.



En ese sentido, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, indicó que la rehabilitación total de esta obra, en la que se ejecutó una inversión superior a los 3.2 millones de pesos, es parte de la atención que este gobierno está dando al rezago de sexenios anteriores, en conjunto con el tema de ayuda alimentaria, prótesis y otros apoyos asistenciales."En un año se ha logrado recuperar todo lo atrasado. Se dice fácil, pero lo único que se tuvo que poner fue voluntad y se hizo con el recurso de un año, para ayudar a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad", afirmó al agradecer también las donaciones realizadas por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Chiapas en favor de este centro de asistencia social.A su vez, el presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio López Vázquez, manifestó su beneplácito al trabajar de la mano con las autoridades en el desarrollo de obra pública en el estado, como la rehabilitación de este espacio, el cual se suma a toda la infraestructura que se ha hecho en esta administración, algo que no se veía en 30 años. Asimismo, refrendó su compromiso de seguir sumando esfuerzos a fin de alcanzar la meta de transformar a Chiapas.En este marco, el mandatario también entregó paquetes de equipo electromédico a Unidades Básicas de Rehabilitación de municipios de alta marginación; así como, apoyos auditivos, prótesis, ayudas técnicas, ortesis termoplásticas, paquetes sensoriales y paquetes de atención bucal, entre otros apoyos especializados, donde destacó que esto es una muestra de que el dinero se cuida y destina para dar bienestar y mejorar la calidad de vida de la gente que más lo necesita."Un estado democrático no sólo se expresa en la retórica y los discursos, sino es el que cumple y hace posible que los beneficios a favor de la gente se materialicen, que apoya a todos los sectores, pero con mayor prioridad a la población más vulnerable. Tengan la confianza de que seguiremos trabajando de la misma forma, vamos a cuidar e invertir los recursos públicos a fin de apoyar a más chiapanecas y chiapanecos", expresó al anunciar que a inicio de 2023 se inaugurará el Centro Integral para Atender el Autismo en Chiapas.La directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, señaló que, gracias a los aportes del Gobierno del Estado, del sector empresarial y la sociedad civil, se permitió el mejoramiento integral del Centro de Rehabilitación, con el objetivo de contar con instalaciones dignas y con pleno funcionamiento para ofrecer atención cálida y de calidad.Informó que se logró tener una ampliación en todos los proyectos, que en suma ascendió a más de 18 millones de pesos, con lo que se entregan 114 prótesis, 917 ayudas técnicas, 892 lentes, 300 paquetes de atención bucal, 88 ortesis termoplásticas; además de 747 kits sensoriales para las y los pacientes de las Clínicas del Trastorno del Espectro Autista y equipamiento electromédico a Unidades Básicas de Rehabilitación ubicadas en los Sistemas DIF Municipal de más de 60 municipios.Emocionada, Erika Martínez Escalante, mamá de un paciente de la Clínica de Autismo, expresó su agradecimiento porque mediante la atención de especialistas, su hijo, de 10 años, ha logrado un mejor desarrollo: "Con estos apoyos, su lucha incansable y el compromiso que han tenido con la niñez, hay muchos avances. Hoy, mi hijo es un niño feliz que se incorpora y quiere ir a la escuela. Estaré eternamente agradecida porque no había habido algo así en el DIF".Mientras que el voluntario de la Clínica de Autismo, Walter González Flandez, refirió que él es una persona dentro del espectro autista con síndrome de Asperger, por ello, celebró lo que se hace a favor de las personas con autismo con el propósito de que reciban tratamiento: "Me alegra que el gobernador y el DIF den su apoyo para que tengan este tratamiento temprano, que otros nunca recibimos y nos habría encantado recibir, así como contar con la empatía de instituciones y de la familia, y no ser recriminados o marginados por ser diferentes".