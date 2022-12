Continúan los Apagones de la CFE en Tapachula y Demás Municipios del Soconusco

*Causan Severos Daños a la Economía Familiar.

Tapachula, Chiapas; 09 de Diciembre del 2022.- Debido a la falta de mantenimiento a las redes de cableado, revisión de transformadores, postes, cuchillas y de aisladores, entre otras causas, las interrupciones en el suministro de energía eléctrica en los diferentes municipios del Soconusco son frecuentes, situación que causa molestia entre los usuarios por los daños que resienten en sus hogares y oficinas por este mal servicio que reciben.

Así lo manifestó Ángel López Gómez, parte de una organización de colonias populares de la región, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que esos apagones que se registran a cada rato causan serias afectaciones económicas entre los usuarios, a quienes se les queman aparatos y equipos tanto electrodomésticos, refrigeradores, hornos, de entretenimiento (televisión, modulares, radio, y de oficina, computadoras) sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se responsabilice en pagarlos o indemnice los daños.

Hay equipos de esa empresa que tienen más de 40 años que están en servicio «y por lógica, hoy en día ya están obsoletos o de plano ya no sirven, razón por la cual una pequeña lluvia o viento sirven para dejarlos fuera de servicio, interrumpiendo el suministro de energía eléctrica, especialmente en las áreas rurales donde a veces se quedan hasta tres días sin el fluido eléctrico», dijo.

Añadió que la «empresa de clase mundial» tiene suficientes recursos para la compra de insumos nuevos, ya que en el caso de los transformadores, algunos son muy viejos y requieren de la sustitución, en tanto que otros ya no soportan la carga por falta de capacidad por lo que es necesario cambiarlos de acuerdo a la demanda del área.

Puntualizó que el servicio que presta ahora la CFE, al menos en la región del Soconusco, es de pésima calidad, «ya que aprovecha que no tiene competencia en el país y los usuarios no tienen otra empresa con quien contratar el suministro de energía eléctrica». EL ORBE / Nelson Bautista