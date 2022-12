Cobran Hasta 120 Mil Pesos de Renta Mensual por Viviendas Para Migrantes en Tapachula

*REVELAN EMPRESARIOS QUE HAY VIVIENDAS QUE TIENEN HASTA 40 PERSONAS, A QUIENES LES COBRAN CIEN PESOS AL DÍA.

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre del 2022.- Algunos vivales han hecho de la migración irregular en la frontera sur de Chiapas un jugoso negocio en el que no solo evaden impuestos, sino también tratan de manera inhumana a esos éxodos, con tal de explotarlos.

Edmundo Olvera Cantera, empresario hotelero y expresidente de la CANACO local, dijo en entrevista para EL ORBE, que México es un país de instituciones y por ello las autoridades federales tienen facultades para aplicar la Ley General de Población y Vivienda, en la que pueden participar elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, por ser la fuerza pública.

«Nosotros, como prestadores de servicios turísticos, tenemos limitantes y no damos hospedaje a personas indocumentadas. También debemos de partir de que, para exigir legalidad, la debemos cumplir. Aquellos que se dedican a estar dando hospedaje a gente indocumentada, corren los riesgos legales, como cualquiera en el mundo», dijo.

De acuerdo a su versión, todo eso es un nicho de oportunidades para algunos, «porque hay casas que tienen hasta 40 personas, a quienes les cobran cien pesos al día, o sea 4 mil en total, lo que significa 120 mil al mes por la renta de una sola vivienda. A cambio, le daban una colchoneta a cada uno. «Y entonces, el dueño de esa casa cómo puede reclamar los operativos y los cateos?

Sobre los miles de migrantes que ha ingresado en los últimos cuatro años a territorio nacional de manera ilegal, precisó que el Gobierno Federal mexicano está involucrado en el Pacto San Pablo, el cual tiene muchos compromisos de flujo de migrantes, albergues, refugiados y de presupuestos para toda esa gente.

«Lo importante es que el gobierno federal se abstenga de ese tipo de pactos y convenios que están atacando a la sociedad, que están siendo nocivos para la sociedad», indicó.

Asimismo, que no es ningún secreto el que San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, está colapsado y que sus gobernantes están pidiendo que se declare emergencia o calamidad, «porque la cantidad de migrantes que deja llegar la administración federal con la ilusión de que les va a dar un permiso de transitar, sabemos que no tiene fundamento legal, cuando en realidad esa gente busca a llegar a Estados Unidos y allá están cerradas sus fronteras».

De acuerdo a su punto de vista, Tapachula está colapsado desde hace años. A través de estos meses, los venezolanos están en todas las colonias y en fraccionamientos de nuestro municipio, como Los Coquitos, en donde los edificios están llenos de gente de color, o como en La Flora, en la que las autoridades deberían de hacer su trabajo.

Aunque también dejó en claro que para entrar a una negociación o vivienda, las autoridades deben de presentar una orden de cateo bien requisitada, para no caer en abuso de poder. EL ORBE / JC