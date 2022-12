Entrega REC Equipamiento, Patrullas y Uniformes a Policías de Diversos Municipios de Chiapas

*El Gobernador benefició con equipo táctico, uniformes, patrullas y becas de capacitación a policías de Chiapa de Corzo, Socoltenango, Chalchihuitán, Venustiano Carranza y Acala

Como parte de la inversión integral que se realiza en Chiapas para el fortalecimiento de las herramientas en materia de seguridad, a fin de mejorar la capacidad de respuesta e inteligencia policial, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de equipamiento a las instituciones de seguridad pública y justicia para la construcción de la paz de las regiones Metropolitana, Altos Tsotsil Tseltal y De los Llanos.

En ese marco, el mandatario mencionó que, gracias al trabajo coordinado desde las Mesas de Seguridad, Chiapas ha logrado ser uno de los estados con menor índice delictivo por cada 100 mil habitantes y pasó del 15 % a más del 75 por ciento de policías certificados, considerando que, para su gobierno, la seguridad ha sido y es el primer paso para el desarrollo y el eslabón para lograr el crecimiento del índice de desarrollo humano.



En Chiapas se trabaja con el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador de fortalecer la seguridad pública con infraestructura y dotar de equipamiento y uniformes de calidad, y mejorar las condiciones laborales de las y las policías“Queremos que las y los policías tengan siempre buenas herramientas, porque hacen un trabajo comprometido y del que nos sentimos orgullosos; son servidores de alto nivel, con rostro humano y se comportan amigablemente, con respeto a los derechos humanos e igualdad de género, al defender la integridad y los bienes de las personas. Vamos a seguir invirtiendo y haciendo economías para que tengan los alicientes para que puedan trabajar bien y sacar adelante sus aspiraciones”, afirmó.Al reiterar el llamado a las y los alcaldes a que no dejar de asistir a sus reuniones regionales de seguridad, porque es una forma de honrar la confianza que ha tenido un gran pueblo, Escandón Cadenas pidió a las instituciones del ramo no bajar la guardia y no escatimar esfuerzos y recursos para fortalecer la seguridad del pueblo.“Este gobierno se caracteriza por no gastar en cosas superficiales, sino que invierte en lo más necesario. Estamos actuando con responsabilidad y haciendo frente a nuestras legítimas obligaciones y derechos para cumplir con el pueblo y consolidar cada vez más la cuarta transformación de la vida pública del estado”, abundó.El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, señaló que se entregó equipamiento táctico, 235 kit de uniformes, seis patrullas, y 19 becas de capacitación a las corporaciones de los municipios de Chiapa de Corzo, Socoltenango, Chalchihuitán, Venustiano Carranza y Acala.Informó que, en estos cuatro años, el proceso de Certificación Policial ha logrado un avance del 76 por ciento y se ha capacitado a más de un millón 200 mil ciudadanos en materia de prevención del delito. Añadió que, en esfuerzo conjunto con 40 Ayuntamientos, se mejoró el salario policial.En nombre de las y los beneficiados, la policía municipal de Chiapa de Corzo, Linci Aren López Domínguez, agradeció al gobernador Rutilio Escandón por dignificar la labor y esfuerzo policial, mediante este tipo de apoyos. “Seguiremos demostrando coraje, valentía y trabajo constante ante la inseguridad, a fin proteger la integridad y patrimonio de la sociedad”. Boletín Oficial