Gobierno del Estado Exhorta a Extremar Precauciones Ante Bajas Temperaturas

*Para Evitar Enfermedades Respiratorias.

Al informar que el frente frío número 19 se encuentra estacionado en Chiapas, lo que provocará continuidad de las lluvias y las bajas temperaturas en gran parte del territorio estatal, sobre todo en los municipios ubicados en las zonas altas y montañosas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas exhortó a la población a extremar precauciones y, en caso de alguna situación de riesgo, acudir a los refugios temporales donde se tiene todo lo necesario para brindar atención médica, abrigo y alimentación.

“Estamos juntos el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, las corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad, protección civil y de salud, así como las diferentes instancias de gobierno para salvaguardar la integridad y la vida de la población que lo requiera, ante estos fenómenos meteorológicos. Por favor, atiende los llamados preventivos de las autoridades, a fin de cuidarte y proteger lo más valioso que se tiene: la salud y la familia”, apuntó.

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el mandatario sostuvo que a pesar de que en Chiapas el uso del cubrebocas no es obligatorio, la recomendación es utilizarlo en lugares con espacios reducidos y donde no se pueda guardar sana distancia, especialmente ante el repunte de casos de contagio de COVID-19 que se han registrado a nivel nacional.

Asimismo, explicó que las bajas temperaturas causan aumento de las enfermedades respiratorias, que con la presencia del COVID-19 se vuelven más peligrosas, por lo que insistió en el llamado a no bajar la guardia y mantener las recomendaciones de las y los expertos de la salud, lavarse y desinfectarse las manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas en lugares cerrados y reforzar la prevención al realizar actividades esenciales. Boletín Oficial