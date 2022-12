Inaugura REC Clínica Para la Atención de Parto Humanizado en Villaflores

El Gobernador Reiteró su Compromiso de Redoblar los Esfuerzos y Recursos Para Cumplir con la Meta de que Chiapas Cuente con 16 Unidades Médicas de Este Tipo.

Como parte de las acciones en el fortalecimiento de la salud de las mujeres, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la Clínica para la Atención de Parto Humanizado en el municipio de Villaflores, donde subrayó que con ésta ya suman cinco unidades de este tipo que se construyen en la entidad y refrendó su convicción de seguir redoblando los esfuerzos y recursos a fin de cumplir con la meta de que Chiapas cuente con 16 espacios especializados en la atención integral de la salud materna y perinatal.

“Estamos avanzando, evolucionando y atendiendo a las mujeres como se lo merecen. Gracias al trabajo austero y a la generación de ahorros y economías, se construyen estas clínicas gratuitas y únicas en su tipo en el país, con espacios de calidad en la atención con dignidad y profesionalismo, de forma puntual, responsable y humana a las mujeres durante el embarazo, el parto y posparto. Tienen todas las herramientas para que pueda nacer un bebé feliz, con base en los usos y costumbres, ya sea parto vertical, horizontal o en agua”, manifestó.



Reiteró que esta unidad médica, en la que se podrá atender hasta 15 partos diarios y beneficiará a mujeres de los municipios de Villaflores, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, La Concordia, Parral y Montecristo de Guerrero, se suma a las que están funcionando en Huixtla, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Palenque, donde se resguarda y respeta la intimidad de la mujer, dado que todo el personal está conformado por mujeres, desde doctoras, enfermeras, camilleras, hasta el personal de ambulancia, seguridad y limpieza.Dio a conocer que, en breve, se pondrán en marcha las ubicadas en los municipios de Comitán, Tonalá y Tapachula; en tanto que, en los primeros días de enero, serán las de Bochil y Pichucalco, con las que se cierran las primeras 10 clínicas de este tipo en el estado. No obstante, en el transcurso del 2023 se construirán seis más, con el objetivo de que nadie se quede sin oportunidad de tener acceso al derecho humano a la salud.Finalmente, Escandón Cadenas hizo hincapié en que a la par de que se moderniza la infraestructura hospitalaria, el recurso público ha alcanzado para que mil 101 clínicas, hospitales y centros de salud cuenten con un abasto al cien por ciento de medicamentos, sobre todo en el combate a la hepatitis C y VIH. De igual manera, se cuenta con los servicios de hemodinamia y hemodiálisis dirigidos a pacientes con enfermedades del corazón y riñón, respectivamente; al tiempo que se reabrieron las 15 clínicas de atención a pacientes con SIDA.“La salud es primero y no va a faltar nada en la protección de la integridad de las y los chiapanecos; vamos a seguir invirtiendo para salvar la vida de todas y todos, sin distinción”, expresó al reconocer el respaldo y la visión humana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre está pendiente de que al estado no le falte nada en este rubro, el cual es fundamental en el crecimiento del índice de desarrollo humano.En su intervención, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castillejos, precisó que la inauguración de estas clínicas es histórica en Chiapas, mediante las cuales se cumple con la filosofía de traer al mundo a seres humanos de diversas formas, pero ahora en mejores condiciones y las herramientas necesarias para brindar servicios de calidad a la mujer chiapaneca. Asimismo, agradeció el apoyo del gobernador Rutilio Escandón por el respaldo y consolidación de estas unidades médicas especializadas.En representación de toda la población beneficiada, la ciudadana Evelin Macías López expresó su gratitud al Gobernador por la creación de este espacio pensado y diseñado para cumplir con las necesidades de las mujeres de la Región Frailesca, quienes, dijo, ahora podrán recibir atención digna y con personal ampliamente capacitado, con el propósito de poder dar seguimiento a un parto digno y seguro. Boletín Oficial