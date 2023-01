Lotería Nacional Conmemora 80 Años de la Creación del IMSS

* Presenta Billete Conmemorativo Para el Sorteo Superior del 20 de Enero.

Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2750, para reconocer el 80° Aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se ha consolidado como una institución que atiende la salud pero que también brinda protección social, lo que provee de tranquilidad y estabilidad tanto a los trabajadores como a sus familias.

En el acto llevado a cabo en el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, la directora general de Lotería Nacional, Margarita González Saravia, señaló que la institución de la suerte cuenta ya con 252 años de trayectoria y su historia se distingue por haber generado recursos para diversas causas, tanto de beneficencia como de infraestructura en el país y, en esta nueva etapa, se llevan a cabo los Sorteos Especiales para apoyar los programas y proyectos sociales del Gobierno de México.

Al recordar que el IMSS y Lotería Nacional tienen un convenio para proteger a los vendedores ambulantes de billetes, González Saravia expuso que es muestra del gran alcance que tiene este instituto que funciona a favor de la población: «El IMSS es la institución más querida por los mexicanos, ¡muchos años más!», dijo.

Así, informó que el billete con la imagen del corazón conmemorativo a las ocho décadas de labores del IMSS ya está en los más de 12 mil puntos de venta en todo el país y compartió que el Sorteo Superior No. 2750 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de Pesos en dos series y se celebrará en el Edificio “Edison” el viernes 20 de enero a las 20:00 horas.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que hoy el corazón de quienes conforman al Seguro Social está alegre porque se da a conocer el diseño del billete de la Lotería Nacional que servirá para conmemorar los primeros ochenta años de vida del Instituto, el cual nació para dar respuesta a un anhelo de la Revolución: tener justicia para la clase obrera.

Zoé Robledo aseguró que los dos millones cuatrocientos mil cachitos para el sorteo especial No. 2750, que se realizará el 20 de enero, será una de las mejores formas para iniciar la conmemoración del IMSS, en el marco de los 80 eventos que se realizarán por el aniversario del Seguro Social.

Indicó que el Seguro Social es un corazón que crece, que se ramifica y llega a poblaciones como los trabajadores independientes, los migrantes y también a los que nunca habían tenido seguridad social con IMSS-Bienestar, para construir un sistema de salud más justo, equitativo para todos, de calidad y con oportunidad.

En su mensaje, la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Morelos, doctora Angélica Mariel Martínez López, señaló que el Instituto tiene una gran trayectoria a largo de sus 80 años, ya que 1943 nace con un gran reto: dar y garantizar seguridad social a todos los mexicanos.

Martínez López destacó que este reto se ha cumplido a base de aprendizaje, fuerza, unidad y compromiso de servicio, como quedó demostrado durante la contingencia de COVID-19. Por eso, “hoy 80 años después se tiene un Instituto muchísimo más fuerte y unido”.

El evento contó con la presencia del director general del IMSS, Zoé Robledo; el director de Finanzas del IMSS, Marco Aurelio Ramírez Corzo; la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Célida Duque Molina; directores normativos del Instituto; el secretario general, Marcos Bucio; la diseñadora de la imagen del billete, Lucy Ovilla; e invitados especiales.

Con una bolsa repartible de 51 millones de Pesos en premios, se emitieron dos millones 400 mil cachitos para el Sorteo Superior No. 2750, salieron a la venta en toda la República Mexicana y a través de alegrialoteria.com