DIF Tapachula se Suma a la Lucha Contra la Depresión

* Conmemoran el Día Mundial de la Lucha Contra Dicha Enfermedad.

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero del 2023.- Al refrendar su compromiso de seguir atendiendo a la población vulnerable, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) Tapachula, Irene Rubiera Urbina, conmemoró acompañada de estudiantes, docentes, padres de familia, de la escuela secundaria “Antonio D´Amiano Atristaín”, Regidores y servidores públicos del Ayuntamiento, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.

“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el día 13 de enero de cada año se conmemora el Día Mundial contra la Depresión por ello, no quisimos dejar pasar la fecha para implementar acciones de información y orientación que nos permitan atender en la población de todas las edades, este problema de salud pública que en los últimos tiempos ha alcanzado niveles nunca antes pensado”, señaló Rubiera Urbina.

Explicó que la depresión es un trastorno democrático, es decir, afecta a cualquier persona, sin distinción alguna, perturbando el modo de pensar y de sentir sobre uno mismo, “cuando nos deprimimos pareciera que nadie nos comprende o que a nadie le interesamos, y nos sentimos mal con nosotros mismos, llegando incluso a culparnos por sentirnos así, pero debemos tener conciencia estimados jóvenes que la depresión no es culpa de nadie, tampoco se trata de un fracaso personal y es mucho más frecuente de lo que pensamos la mayoría”.

Al agradecer el apoyo de la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda para realizar estas actividades en beneficio de la población, la Presidenta del DIF Tapachula, hizo un exhorto a los estudiantes a que acudan con sus padres, un maestro o cualquier adulto de su confianza,” les aseguro que eso les hará sentirse menos solos y esperanzados. De igual forma pueden recurrir al personal de salud en tu clínica o centro de salud más cercana, que no te dé miedo a hablar, explíquenles lo que sienten y piensan”.

Por su parte, la directora del plantel, Mirna Gutiérrez Escobar, agradeció el apoyo del SDIF Tapachula, del Ayuntamiento y de todos los colaboradores para proporcionar las pláticas y módulos de orientación que se instalaron en el recinto educativo.

“La escuela Antonio D´Amiano Atristaín se une a la lucha contra la depresión pues es nuestro objetivo promover el pensamiento positivo orientar a los miembros de nuestra comunidad educativa para mantener un estilo de vida saludable y fomentar la convivencia social sana y pacifica que favorezca la integralidad de los estudiantes, padres de familia y trabajadores de la educación”, detalló.

La conferencia de sensibilización y orientación estuvo a cargo de Ana Gamboa Torres, del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Tapachula. También se instalaron módulos informativos del COMSEP, Salud Municipal, CIJ y DIF Municipal.

Acompañaron a la presidenta del DIF Tapachula, la regidora Martha Carballo Andrade, la Secretaria Ejecutiva del COMSEP, María de Lourdes Santos Zozaya, y la directora de promoción de la salud municipal, Miryam Pulido. EL ORBE / Comunicado de Prensa