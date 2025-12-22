Estados Unidos Intercepta un Tercer Buque Petrolero de Venezuela

* Maduro Interpondrá una Denuncia Ante el Consejo de la ONU.

Ciudad de México, 21 de diciembre.-Fuerzas estadounidenses abordaron este domingo el buque petrolero ‘Bella-1’ cuando se dirigía a la costa de Venezuela, ahora mismo bajo un bloqueo marítimo establecido por el Ejército de EE.UU., en la tercera incursión contra un navío en las inmediaciones de aguas venezolanas en lo que va de mes.

El ‘Bella-1’ se encuentra desde junio de 2024 bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro de EE.UU. asegura que esta compañía ha “asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico” para la fuerza iraní.

El petrolero estaba efectuando una maniobra de aproximación a la costa venezolana para cargar sus depósitos, según fuentes de la agencia Bloomberg, en el momento de la intervención.

La operación tiene lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero ‘Skipper‘, el pasado 10 de diciembre; y al petrolero ‘Centuries‘ durante la noche del sábado a este domingo.

El Gobierno de Venezuela ha condenado estas incursiones como un “robo” de sus activos, con el agravante de que se trata de un “secuestro” de las tripulaciones de estos navíos “cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales”, según un comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro tras conocer el abordaje del ‘Centuries’.

Las autoridades venezolanas han calificado de “piratería” estas confiscaciones que, a juicio de Caracas, incumplen varias normas del Derecho Internacional y suponen una “flagrante comisión” de un “delito”.

El Ejecutivo venezolano “ejercerá todas las acciones correspondientes” para que estos actos no queden “impunes”, entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Maduro tacha de “piratería de corsarios” la confiscación de petroleros

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó este domingo de “piratería de corsarios” la confiscación de petroleros por parte de EE.UU., que hoy interceptó un tercer buque cerca del país suramericano, según medios, como parte de su despliegue militar en el mar Caribe.

En un mensaje en su canal de Telegram, Maduro habló en general y no se refirió a las dos confiscaciones efectuadas este fin de semana por EE.UU., que el sábado incautó un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.

El líder chavista señaló que su país “tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”.

Sin embargo, aseguró que están “preparados para acelerar la marcha de la revolución profunda”, en alusión al movimiento y proyecto político del chavismo.

Un comerciante de petróleo dijo a la agencia Reuters que las incautaciones aumentan los riesgos geopolíticos y probablemente harán subir los precios del petróleo cuando se reanuden las operaciones asiáticas el lunes.