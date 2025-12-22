lunes, diciembre 22, 2025
Tapachula se ilumina para esta Navidad: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 20 de diciembre de 2025.— El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó que como parte de las acciones de esta temporada decembrina se llevó a cabo la instalación de iluminación y decoración navideña en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer espacios ordenados y agradables para la convivencia familiar.

Los trabajos se realizaron en espacios emblemáticos como el Parque Central, el Sendero Peatonal, la Cuarta Avenida Sur y Puerto Madero, generando entornos que invitan a las familias tapachultecas a disfrutar de estas fechas en un ambiente seguro y accesible.

El alcalde señaló que estas acciones buscan promover la unión familiar, fortalecer la convivencia comunitaria y contribuir a que niñas, niños, jóvenes y adultos cuenten con espacios públicos adecuados durante la temporada navideña. Asimismo, la iluminación contribuye a mejorar la imagen urbana de la ciudad.

De igual forma, Tapachula se prepara para recibir a visitantes provenientes de Centro y Sudamérica, así como de diversas regiones del país, reforzando su vocación turística y su papel como un punto de encuentro en el sur de México.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios públicos que favorezcan la convivencia, el turismo y el desarrollo económico local durante esta temporada.

