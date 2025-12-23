Persona es atropellada en el Libramiento Sur.

*Fue trasladada de urgencia al Hospital General.

Tapachula, Chiapas; lunes 22 de diciembre de 2025. – Alrededor de las 20:40 horas, una persona resultó lesionada tras ser atropellada la noche de este lunes sobre el Libramiento Sur, a la altura del Hotel Exótico, lo que generó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos del Grupo SAE, Cruz Roja Mexicana y Grupo CARCH, quienes trabajaron de manera coordinada para brindar atención prehospitalaria al lesionado.

En el sitio fue localizado Brando “N”, de aproximadamente 21 años de edad, quien se encontraba en posición semi Fowler. Durante la valoración médica, presentaba signos vitales fuera de parámetros normales, además de un hematoma en la región occipital del cráneo y una herida abrasiva en el glúteo derecho, por lo que recibió atención inmediata.

Debido a que el joven se encontraba desorientado, los cuerpos de emergencia determinaron su traslado de urgencia al Hospital General para una valoración médica especializada.

De acuerdo con el reporte ciudadano, la víctima conducía un tráiler con cabezal color amarillo y caja seca color blanco, el cual se encontraba detenido por la luz roja del semáforo. Al descender de la unidad para revisar las llantas, una camioneta Nissan NP300, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, no respetó la preferencia y terminó atropellándolo, alcanzando incluso a rozar el tráiler.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizarían las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades. El Orbe / Carlos Montes