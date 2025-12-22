Alianza Volaris–Viva Aerobus Promete Tarifas más Accesibles Para los Usuarios

* Fortaleciendo el Turismo en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre del 2025.- El reciente anuncio de la alianza estratégica entre Volaris y Viva Aerobus ha generado gran expectativa en el sector turístico y aéreo del país, al perfilarse como un movimiento histórico que impactará directamente en los costos de viaje y en la conectividad regional.

Así lo destacó Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de Vuela Agencia de Viajes y empresario turístico del centro histórico de Tapachula.

De acuerdo con el especialista, esta alianza -firmada el pasado 18 de diciembre- no representa una fusión, ya que ambas aerolíneas continuarán operando de manera independiente, con sus propias directivas. Sin embargo, se creará un holding operativo que permitirá compartir recursos estratégicos como mantenimiento, refacciones, personal técnico y logística, aprovechando que ambas utilizan aeronaves Airbus.



1 de 3

El principal objetivo de esta unión es reducir costos operativos, lo que se traducirá en tarifas más accesibles para los usuarios, especialmente en temporadas de baja demanda. Gálvez Sánchez estimó que los precios podrían disminuir entre 20 y 40 por ciento, luego de un año en el que los boletos aéreos habían registrado incrementos por diversos factores.Desde el punto de vista económico y turístico, esta alianza fortalece la competencia en el mercado aéreo nacional, posicionándose como un contrapeso real frente a Aeroméxico, que históricamente ha concentrado una gran parte del mercado. No obstante, el empresario aclaró que esto no pone en riesgo a la aerolínea bandera, ya que atiende un segmento distinto, enfocado al mercado ejecutivo e internacional.Para Tapachula, el anuncio representa una oportunidad estratégica. Actualmente, Volaris opera rutas a Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana, mientras que Viva Aerobus conecta con Monterrey, permitiendo enlaces hacia el norte del país. Con esta alianza, se abre la posibilidad de incrementar frecuencias y sumar nuevas rutas, lo que impulsaría el turismo, el comercio y la inversión en la región.Finalmente, Gálvez Sánchez adelantó que a inicios del próximo año se buscará gestionar nuevas conexiones aéreas para Tapachula, aprovechando este nuevo escenario. “Más vuelos y mejores tarifas significan más turistas, mayor derrama económica y un destino más competitivo”, concluyó. EL ORBE/ JC