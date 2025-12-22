Ingenieros Mecánicos Electricistas Anuncian Congreso en Tapachula

* Los Días 5 y 6 de Marzo de 2026.

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre del 2025.- Con un firme enfoque en la capacitación, actualización profesional y desarrollo tecnológico, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas anunció la realización del Congreso Internacional de Energía Eléctrica y Electromecánica Tapachula 2026, a celebrarse los días 5 y 6 de marzo de 2026.

El presidente del organismo, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, informó que este evento representa uno de los proyectos más importantes para el próximo año, ya que reunirá a más de 32 representaciones de Colegios de Ingenieros de todo el país, provenientes de Estados como Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, entre otros.



Detalló que el Congreso contará con ponentes especializados, marcas líderes y proveedores del sector, quienes abordarán temas clave para el presente y futuro de la ingeniería, como electromovilidad, energías renovables, paneles solares, cargadores eléctricos certificados y sistemas electromecánicos.Hernández Rodríguez subrayó la importancia de la certificación profesional, especialmente en el tema de cargadores para vehículos eléctricos, señalando que no basta con instalar equipos sin respaldo técnico. “Es fundamental que las instalaciones estén certificadas y cuenten con contratos adecuados ante la Comisión Federal de Electricidad, para evitar sanciones o sobrecargas que pongan en riesgo a los usuarios”, explicó.El dirigente destacó que este congreso busca no solo fortalecer los conocimientos técnicos de ingenieros, técnicos y estudiantes, sino también impulsar una cultura de profesionalización y seguridad energética, alineada a las nuevas tendencias tecnológicas y a la transición hacia energías limpias.Finalmente, agradeció el respaldo de patrocinadores, medios de comunicación, corredores y autoridades municipales, reconociendo el apoyo del presidente municipal Yamil Melgar, así como de las áreas de Vialidad, Protección Civil y otras dependencias, que han acompañado las actividades del Colegio.El Congreso Tapachula 2026 se perfila como un espacio estratégico para el intercambio de conocimientos, la innovación y el fortalecimiento del sector energético en la región sur del país. EL ORBE/ Mesa de Redacción