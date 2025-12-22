Durante el 2025 se Registraron más de Mil Denuncias por Violencia de Género en la Región

* Informa Organización Civil de Mujeres.

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre del 2025.- Con un balance que refleja la dimensión de la violencia de género en la región, la Organización por la Superación de la Mujer en Tapachula cerrará el año con más de mil denuncias acompañadas, informó su fundadora Elsa Simón Ortega, quien subrayó que estas cifras no necesariamente indican un aumento de la violencia, sino una mayor decisión de las mujeres, niñas y adolescentes para denunciar.

De acuerdo con la activista, tan solo en Tapachula se han atendido 845 denuncias, a las que se suman más de 200 casos provenientes de otros municipios, incluso de Escuintla. “No es una cifra menor a la del año pasado y demuestra que se requiere mucho más que discursos; se necesitan acciones, seguimiento y justicia”, señaló.



1 de 3

Simón Ortega destacó que uno de los logros más importantes ha sido el acompañamiento integral hasta obtener sentencias, especialmente en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes.Recientemente, dijo, se obtuvo una sentencia de 100 años de prisión, considerada una de las más altas en la región, resultado de agravantes como la edad de la víctima y las condiciones del delito.Si bien no todas las resoluciones alcanzan penas máximas, la organización ha logrado sentencias que van de 15 a 35 años, evitando en muchos casos procedimientos abreviados que reducen las condenas. “Lo importante es que haya justicia para las niñas, aunque el proceso sea largo”, enfatizó.La defensora explicó que las sentencias ejemplares dependen de una correcta integración de las carpetas de investigación, tarea en la que la organización acompaña de cerca a las víctimas ante el Ministerio Público. Incluso, señaló, se han logrado sentencias contra familiares que encubrieron a agresores.Finalmente, afirmó que en los casos que acompañan no hay espacio para la impunidad ni el tráfico de influencias, gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía, el Poder Judicial y la mesa interinstitucional de violencia de género. También hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de abuso, recordando que la participación social es clave para proteger a las víctimas y garantizar justicia. EL ORBE/ Mesa de Redacción