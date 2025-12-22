Incertidumbre Global Pone en Riesgo al Sector Cafetalero del Sur de México

* Por la amenaza de Nuevos Aranceles Internacionales.



Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre del 2025.- El cierre de 2025 encuentra al sector cafetalero chiapaneco en un escenario de alta incertidumbre económica, derivada de factores internacionales, financieros y estructurales que amenazan la exportación y la estabilidad del sector primario, advirtió Jorge Aguilar Reyna, director comercial del grupo Casfa, productores orgánicos de la red Maya.

De acuerdo con el especialista, uno de los principales focos de alerta es la amenaza latente de nuevos aranceles internacionales, que aunque se mantienen suspendidos, siguen generando nerviosismo en los mercados y presiones inflacionarias. A ello se suma la tensión geopolítica, como el posible bloqueo a Venezuela, que podría interrumpir el flujo de café desde Brasil y Colombia hacia Estados Unidos, países que en conjunto abastecen más del 45% de su demanda.

En el ámbito nacional, el tipo de cambio representa otro golpe para los exportadores. La apreciación del Peso frente al Dólar ha reducido la rentabilidad hasta en un 15%, mientras los costos de producción continúan al alza, especialmente en regiones fronterizas como Chiapas, donde la inflación y los gastos logísticos son más elevados.

Aguilar Reyna alertó que esta combinación de factores puede traducirse en desempleo, parálisis de la agroindustria y menor inversión, si no se implementan políticas públicas más contundentes. Señaló que, a diferencia de otros países de la región como Guatemala o El Salvador, en México los créditos al sector primario siguen teniendo tasas elevadas, lo que limita la productividad.

Pese al panorama complejo, destacó que los programas federales como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, junto con el esfuerzo de más de 50 organizaciones orgánicas certificadas en Chiapas, han permitido una recuperación parcial de la producción, que actualmente ronda 1.8 millones de quintales.

Finalmente, subrayó que el café no solo es un cultivo, sino una industria estratégica de impacto social, que genera empleo, arraigo y desarrollo regional. Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer la seguridad, la infraestructura y el respaldo financiero para evitar que la frontera sur quede excluida del desarrollo nacional en los próximos años. EL ORBE/ JC