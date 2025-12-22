Pequeños Productores de Café Recuperan Hasta 80% de sus Cultivos

1 de 2

*Implementan Prácticas de Reforestación.

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre de 2025.- En la zona media y alta cafetalera de Tapachula, como el Ejido Manacal, comienza a escribir una nueva historia para el campo.

Gracias a la implementación del programa federal Sembrando Vida, productores locales han logrado recuperar entre el 75 y el 80 por ciento de cultivos que durante años se consideraron prácticamente perdidos, impulsando nuevamente la economía rural y la autosuficiencia alimentaria.

Rubén Bravo, productor de la comunidad, es testigo de esta transformación. Relata que la tierra, afectada por el abandono y los cambios climáticos, hoy vuelve a ser productiva mediante prácticas de reforestación, diversificación agrícola y acompañamiento técnico, lo que ha permitido revitalizar parcelas que antes mostraban un deterioro evidente.

El café, eje de la producción local, para los habitantes de Manacal, el café sigue siendo el pilar de su actividad agrícola. De acuerdo con el señor Rubén, el cafeto ha demostrado una notable resistencia frente a las variaciones del clima y a las condiciones del suelo.

“Es el cultivo que mejor se adapta y el que menos pérdidas presenta”, afirma, destacando que los apoyos recibidos han sido determinantes para mantener activa esta tradición que sostiene a numerosas familias.

Además del café, los productores han apostado por ampliar su oferta agrícola. Actualmente, en las parcelas se cultivan guanábana, guayaba y diversas variedades de plátano, como seda, manzanita y macho, lo que ha permitido reducir riesgos y generar mayores ingresos.

Uno de los principales diferenciadores de esta producción es su calidad. Al cultivarse en zonas de altura, el plátano de Manacal destaca por su sabor y textura, cualidades que le han valido una buena aceptación en mercados y exposiciones locales.

En promedio, los productores obtienen entre 40 y 50 racimos cada dos meses, lo que garantiza tanto el consumo familiar como la comercialización.

Pese a los avances, la labor agrícola continúa enfrentando desafíos. La presencia de la “tuza”, un roedor que daña las raíces de los platanales, obliga a mantener una vigilancia constante.

A ello se suman los fuertes vientos de la temporada, que ponen en riesgo las plantaciones.

Mientras especies como la guanábana se adaptan favorablemente, otras como el limón o la yaca no han logrado prosperar debido a plagas o a las características del suelo.

Más allá de los números, el principal beneficio se refleja en el bienestar de los hogares. “De aquí obtenemos alimento para nuestras propias familias”, señala Don Rubén. EL ORBE/Nelson Bautista