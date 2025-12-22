Refrenda Juan Carlos Moreno Guillén compromiso institucional en favor de la seguridad y la democracia en Chiapas

Como parte de la agenda institucional del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, este lunes participó en actividades encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y que reflejan el trabajo interinstitucional a favor de la seguridad y la paz de las y los chiapanecos.

Desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, el magistrado presidente Moreno Guillén participó activamente en la Mesa de Paz, donde autoridades estatales y representantes de las Fuerzas Armadas presentaron avances, estrategias y resultados que, desde la unidad, contribuyen a fortalecer la seguridad y la tranquilidad en la entidad.



1 de 11

Asimismo, en la Sala Belisario Domínguez Palencia de la sede del Gobierno del Estado, el titular del Poder Judicial del Estado asistió a la Reunión con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y Partidos Políticos, en donde se abordaron temas relacionados con los procesos democráticos, resaltando el respeto y la importancia de garantizar elecciones transparentes y equitativas. En este contexto, el magistrado Moreno Guillén destacó que estos encuentros fortalecen el diálogo y la coordinación interinstitucional, a fin de consolidar la transparencia, la confianza en las instituciones y la democracia en el estado.

En estos encuentros, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén refrendó el compromiso del Poder Judicial del Estado de colaborar de manera interinstitucional, promoviendo la paz, la seguridad y una justicia con humanismo.