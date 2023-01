Dueños de Tendajones Amagan con Cerrar por la Crisis Económica

*Ante el Encarecimiento de la Canasta Básica.

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero del 2023.- De acuerdo a como van las cosas, los incrementos que ha sufrido la canasta básica, y de todos los productos de primera necesidad, además del desempleo, se teme que en cualquier momento habrá el cierre de muchos negocios al perderse por completo el poder adquisitivo de las familias de la región.

Así lo consideró Javier Sosa Corzo, dueño de una tienda de abarrotes en esta Ciudad, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que al no haber ventas, muchos locales podrían ir a la quiebra, porque no tendrían cómo pagar gastos por concepto de renta, luz eléctrica, nóminas, agua, teléfono, impuestos y otros servicios.

Ahora, a la hora de surtirse, resulta que todos los productos han subido de precios y para ello puso como ejemplo que, si antes con mil quinientos Pesos les bastaba para hacerse de muchos productos, actualmente no alcanzan a comprar ni la mitad, ya que el costo total sería de dos mil a tres mil Pesos, sostuvo.

Añadió que, el alza en los costos de productos a la hora de surtirse, obliga a cambiar precios al consumidor, y aunque tratan de que sean mínimos, de todas formas los clientes lo resienten y por ello han bajado las ventas en los últimos dos meses, en alrededor de un 30 a 40 por ciento.

Otro problema, detalló, es que de la noche a la mañana, por falta de empleos, a muchas personas les ha dado por poner “tienditas” en sus casas y eso ha resultado una dura competencia para los comercios establecidos.

Respecto al incremento en el salario mínimo, dijo que eso solo favorece a unos cuántos asalariados, ya que paralelamente también hay alzas en servicios como el agua, la luz, las rentas, y todo eso va en perjuicio de los comerciantes y del consumidor final. EL ORBE / Nelson Bautista