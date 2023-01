En Intensa Gira, el Gobernador Rutilio Escandón Inauguró Calles Nuevas y Entregó Apoyos Para Vivienda en Tapachula

Durante la Inauguración de Calles con Concreto Hidráulico en la Colonia San José El Edén, el Ejecutivo Estatal Destacó que Estas Vialidades Abonan a la Seguridad y Movilidad, así como al Mejoramiento Urbano de Tapachula .

* EL MANDATARIO ESTATAL SOSTUVO QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE CUIDAN Y DESTINAN PARA EL BIENESTAR A LA POBLACIÓN.

Durante su gira por Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la pavimentación con concreto hidráulico en el Fraccionamiento San José El Edén, donde refirió que mediante obras de calidad y otras acciones, los pueblos y comunidades están viviendo una nueva época que apunta a un mejor destino.

Acompañado de la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, el jefe del Ejecutivo Estatal mencionó que esta vialidad se manifestaba como una necesidad y la gente soñaba con su arreglo, por ello, además de su pavimentación, se arregló el drenaje pluvial y sanitario, el alumbrado público y las banquetas, por lo que reconoció al Ayuntamiento por escuchar a la gente y realizar la infraestructura que sea necesaria.



De esta forma, agregó, se da mayor plusvalía, seguridad y movilidad a esta colonia de Tapachula, ya que dicha calle comunica al centro, a las plazas comerciales, al Hospital General y a la colonia Santa Clara, así como a la Clínica de Parto Humanizado y al Centro de Salud, mejorando también la imagen urbana.“Antes el presupuesto era desviado y no se usaba para dar bienestar a la colectividad como se hace hoy, que tenemos la suerte de que gobierna la Cuarta Transformación y trabajamos para dar atención a las necesidades más urgentes del pueblo. Con esta obra de calidad se da mayor seguridad, principalmente, a las niñas, niños y mujeres que pueden transitar con confianza”, apuntó.Luego de pedir a las y los tapachultecos conducirse con fraternidad y vivir en armonía, Escandón Cadenas expresó que trabaja en estrecha coordinación con el Ayuntamiento, “y cuando se suman esfuerzos, el recurso alcanza, no vamos a perder tiempo en conflictos, sino que vamos a motivar la unión del pueblo con sus autoridades”.Por su parte, la alcaldesa Rosy Urbina señaló que la Cuarta Transformación se hace presente en el Estado al realizar obras públicas que piensen primeramente en el bienestar de la ciudadanía; como en el caso de la pavimentación integral en el Fraccionamiento de San José El Edén, en donde no solo se mejora la imagen urbana, sino también se logra la conectividad del sur oriente de colonias importantes, centros médicos, escuelas y se mejora la seguridad en esta zona.En representación de las y los vecinos, José Arturo Martínez de León reconoció los beneficios que se han dado al pueblo de Tapachula en esta administración, al tiempo de destacar que la pavimentación de calles es de provecho para todas y todos, pues también ayuda a la reactivación económica. Invitó a las y los colonos a cuidar y mantener limpias las nuevas calles y a sumarse a las propuestas para el mejoramiento de todo el municipio.Entrega REC Cerca de 4 Mil 500 Láminas a Familiasde Tapachula Afectadas en sus ViviendasEn Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó cerca de 4 mil 500 láminas para mejorar las viviendas de 342 familias que resultaron damnificadas por las lluvias y los frentes fríos en los meses de septiembre y octubre.Al respecto, señaló que estas entregas están dirigidas a los 17 municipios que tuvieron daños en sus viviendas, y en total se dispersan 15 mil láminas destinadas a más de 2 mil familias, “para que puedan reparar su casa, que es su patrimonio, y estar tranquilas. Ahora tienen un gobierno nacional y estatal que trabaja por la Cuarta Transformación y nadie se queda sin ayuda”.De esta manera, el mandatario apuntó que desde el inicio de su administración se propuso atender este tipo de necesidades, ya que, tras las lluvias, inundaciones y otras contingencias, los apoyos quedaban rezagados; por ello, ahora se atienden en tiempo y forma, y de 10 declaratorias de Emergencia que se han determinado en este Gobierno, todas han sido atendidas.En su visita a la Perla del Soconusco, Escandón Cadenas instruyó al director general de la Promotora de Vivienda Chiapas, Fredy Escobar Sánchez, seguir regularizando las colonias de este municipio para que puedan contar con un documento que les dé certeza en su propiedad.A su vez, Fredy Escobar Sánchez precisó que en estos cuatro años se ha cumplido a todas las familias afectadas en sus viviendas en dichas emergencias, por lo que se han invertido casi 45 millones de pesos en esas acciones. “Tenemos un gobierno comprometido con las familias, sobre todo con las que han sido dañadas por los fenómenos naturales”.Por parte de las y los beneficiados, Alín Verónica Arriaga Hernández agradeció la preocupación del gobernador y el tomar en cuenta a las familias más necesitadas, pues dijo que estas láminas serán de gran ayuda para mejorar sus viviendas. “Valoramos la atención de su gobierno y deseamos que siga trabajando por el bienestar de Chiapas”. Boletín Oficial