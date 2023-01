Vendedores Ambulantes Intentaron Reinstalarse de Manera Violenta en el Primer Cuadro de la Ciudad

Luego del Desalojo de Comerciantes Ambulantes del Primer Cuadro de Tapachula , Autoridades Mantienen Vigilancia Para Evitar que Vuelvan a Instalarse en los Espacios Públicos.

* ELEMENTOS POLICIACOS LOGRARON CONTENER A LOS INFORMALES, LA MAYORÍA MIGRANTRES HAITIANOS, QUIENES AMENAZARON CON REGRESAR Y APODERARSE DE CALLES Y BANQUETAS.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero del 2023.- Elementos de diversas corporaciones policíacas mantienen resguardado el centro de la localidad para evitar el retorno de miles de vendedores ambulantes que fueron desalojados en la madrugada del lunes, luego de un operativo en el que intervinieron las instancias de Gobierno.

Además, fue cerrada la circulación vial en la 10 Avenida Norte, entre la 1ª. y la 7ª. Poniente, para facilitar la vigilancia, y también recorrieron el ascenso y descenso de unidades colectivas hacia calles atrás.

Durante el día hubo el intento de vendedores migrantes (de origen haitiano), de regresar a instalarse en los sitios que hasta el domingo mantenían posesionados, como banquetas, calles, parques, jardineras y otros espacios públicos.



Algunos de esos extranjeros argumentaban que ya habían pagado a «sus líderes» por esos lugares y al no recibir la respuesta que ellos querían, trataron de instalarse de manera violenta, pero no lo consiguieron.Mientras continuaron con las tareas de limpieza, desinfección y toneladas de basura que dejaron los informales (incluyendo también a mexicanos y de otras nacionalidades) en los sectores donde expendían toda clase de mercancía de dudosa procedencia y calidad, así como alimentos.Los comercios establecidos y locales en el mercado «General Sebastián Escobar», ubicado ahí, aprovecharon también para realizar limpieza y reacomodarse, porque la incursión de los desalojados había provocado la reducción considerable de los puntos de venta, incluso en el afluente vehicular.Luego de muchos, pero muchos años, este martes se pudo apreciar el verdadero ancho de las calles y que también hay decenas de cajones de estacionamiento que estaba debajo de las mercancías.Las autoridades decidieron dar la posibilidad a los migrantes que ofrecieran sus productos en el tianguis Centro, conocido antes como «Guadalupe», ubicado en la 12 Norte, entre la 1ª. y 3ª. Poniente.Algunos arribaron a esas instalaciones y comenzaron sus actividades, pero la mayoría no lo hizo porque esperan, quizá, un descuido de las autoridades para volver a apoderarse del primer cuadro de Tapachula. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello