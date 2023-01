A sus 80 Años, el IMSS Vive un Momento Fundacional Para Brindar Seguridad Social a Quienes no la Tienen

* Destaca el Director General del Seguro Social, Zoé Robledo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) surgió de la Revolución mexicana y acude a su llamado histórico de contribuir a los propósitos de la Cuarta Transformación, hacer realidad la universalidad de la salud, la atención médica oportuna, de calidad y brindar seguridad social a quienes no la tienen, afirmó el director general, Zoé Robledo.

Durante la ceremonia de “Conmemoración del 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social”, el director general del IMSS afirmó que “son las decisiones, el apoyo y la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador las que mantienen al IMSS de pie, con posibilidades de anunciar que su mejor etapa está en el porvenir”.

En el marco de este acto encabezado por el presidente de la República, Zoé Robledo señaló que el IMSS está en su mejor edad, en la que se cumplen sueños y es la férrea voluntad de contar con una institución del Estado que protege al pueblo de México con toda su gloria y su voluntad.

Destacó que la historia del IMSS está llena de páginas de esperanza y orgullo, que ha superado momentos difíciles como sismos, huracanes, crisis económicas, desinversión, intentos de privatización y la pandemia, y siempre ha salido adelante.

Zoé Robledo indicó que las grandes transformaciones, los cambios profundos que modifican la vida de las personas nunca están exentos de incomprensiones y resistencias, ya que las ideas, por más que les haya llegado su tiempo, no se hacen realidad sin voluntad.

Añadió que el instituto es el águila que representa e identifica a los mexicanos, ese mito de renovación que, ante un escenario adverso, plantea la necesidad de transformarse, no para sobrevivir, sino para evolucionar, para crecer y perdurar en el tiempo.

En su oportunidad, el representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y consejero propietario del sector obrero ante el H. Consejo Técnico del IMSS, José Luis Carazo

Preciado, reconoció el esfuerzo, la dedicación y la entrega de los 500 mil trabajadores del IMSS, pues detrás de cada uno existen historias de salud, cuidado infantil, trámites de pensión, incapacidades, sin dejar de lado el deporte, la cultura y el esparcimiento.

Señaló que el Seguro Social cuenta con un profundo arraigo entre la población, pues fue creado para los mexicanos y los trabajadores bajo el principio de la solidaridad social. “Al sector obrero nos ha dejado el orgullo por lo obtenido, el encargo por conservarlo y el reto por mejorarlo, por lo que continuaremos en el marco del tripartismo proponiendo, negociando, acordando y cumpliendo en beneficio de nuestra derechohabiencia”.

En su mensaje, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco-Servytur), y representante patronal ante el H. Consejo Técnico del IMSS, José Héctor Tejada Shaar, dijo que, gracias al Instituto, desde hace 80 años se tiene certeza y seguridad de contar con una institución que brinda servicios médicos ante cualquier emergencia.

Tejada Shaar detalló que, al 30 de septiembre del año pasado, más de 73 millones de personas están afiliados al Instituto, lo que implica seguir creciendo con el Seguro Social, ofrecer prestaciones a las y los trabajadores, “porque si crece el IMSS, crecemos todos y principalmente México”.

Durante la ceremonia “Conmemoración del 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social” asistieron médicos y médicas ilustres, integrantes del Consejo Técnico, de la representación sindical, cuerpo directivo y del Sector Salud. Boletín Oficial