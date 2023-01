Participa REC en Reunión de Seguimiento del Tren Maya Encabezada por el Presidente AMLO

*El Gobernador Celebró los Avances de Esta Magna Obra, la Cual Impactará al Desarrollo Integral de Chiapas y del Sureste del País.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la reunión de seguimiento de la Construcción del Tren Maya, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien informó de los avances de este proyecto que impactará el desarrollo integral del estado y de toda la región sureste del país.

En la reunión, celebrada en las instalaciones de la Delegación Estatal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en el municipio de Palenque, el mandatario celebró el progreso sustancial que registra esta magna obra, la cual ha sido un importante generador de empleo y de derrama económica para las comunidades circunvecinas.

Destacó la visión del jefe del Ejecutivo Federal y su compromiso de ejecutar obras de alto impacto y que abonen a la transformación de la vida pública del país, toda vez que el Tren Maya, dijo, no sólo será un medio de transporte rápido, eficiente y generadora de beneficios económicos, sino que unirá aún más a los estados del Sur-Sureste donde prevalece el espíritu del Mundo Maya, mismos en los que traerá mayor desarrollo, fomentando el turismo nacional e internacional.

“La construcción del Tren Maya es una oportunidad de crecimiento económico y generadora de trabajo; representa una obra de infraestructura benéfica para la vida de miles de familias, ya que se convertirá en un modelo de movilidad sustentable, creando escenarios de prosperidad y bienestar, e impulsando el desarrollo turístico y la conectividad entre los pueblos”, enfatizó.

Al respecto, el presidente López Obrador destacó los importantes avances de este gran proyecto que, además de priorizar el cuidado y conservación de la riqueza natural y cultural, es un modelo que hace justicia social y fortalece el desarrollo económico, turístico, comercial y social de los estados del Sur-Sureste, que durante muchos años no eran tomados en cuenta.

Enfatizó en la importancia de que las Gobernadoras y los Gobernadores de esta región, sigan sumando esfuerzos, recursos y voluntades, a fin de que la construcción del Tren Maya no detenga su marcha y se lleve a cabo conforme a los tiempos planteados, pues eso contribuirá a consolidar un proyecto que abonará a un mayor bienestar y progreso de las comunidades.

Estuvieron presentes: el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo De Botton Falcón; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, así como empresarias y empresarios inversores del Tren Maya. Boletín Oficial