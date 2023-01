Cesa el “Cobro de Piso” en Cacahoatán Pero Aumenta en Huixtla, Escuintla y Pijijiapan

A Través de Amenazas Obligan a los Transportistas y Comerciantes a Realizar Depósitos en Tarjetas Bancarias.

* Manifiestan que es Fácil de Detectar Pero Autoridades no se Aplican.

* SE PRESUME QUE LOS EXTORSIONADORES SEAN UNA BANDA QUE SE RETIRA DE UN LUGAR Y ATACA EN OTRA REGION.

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero del 2023.- Luego de la detención de seis presuntos delincuentes y a un alto funcionario del municipio fronterizo de Cacahoatán, ocurrido la semana pasada, las extorsiones (cobros de piso) y los ataques a balazos en contra de transportistas en esa región, repentinamente cesaron hasta hoy en día.

Sin embargo, éste lunes hubo una reunión de Mesa de Seguridad en las instalaciones de la 36 Zona Militar, en la que, por primera vez, permitieron que asistieran los transportistas a exponer la situación en calidad de víctimas, en un evento al que no asistió precisamente el aún alcalde de Cacahoatán, Rafael Inchong Juan, del Partido del Trabajo (PT).

Al salir, un grupo de concesionarios revelaron a los medios de comunicación que consideran que pudiera tratarse de una amplia red del crimen organizado que quizá tengan relación unos con otros o que cada banda esté trabajando por separado y dividida en regiones.

Y es que, según ellos, las llamadas de amenazas de muerte continuaron y este lunes obligaron a cientos de transportistas y hasta comerciantes a realizar los depósitos a diversas cuentas, para cumplir con las cuotas semanales.

Dijeron que esto ocurrió en los municipios de Huixtla, Escuintla, Pijijiapan y otros de la Costa de Chiapas, mientras que en Tuxtla Chico, vecino de Tapachula, los problemas se han agudizado.

Según su versión, comerciantes de Frontera Talismán, de ese último municipio, dieron a conocer éste lunes que al propietario de una de las empresas más grandes de ese lugar, le estaban cobrando cien mil Pesos de «entada», más la cuota semanal, a cambio de perdonarle la vida y la de sus familiares, por lo que optó por cerrar de inmediato la negociación y cambiar su domicilio particular a otra parte del país.

Curiosamente, días antes se incendió una bodega en esa comunidad y de inmediato la población sospecho que se trataba de lo mismo, pero no ha sido confirmado, ni tampoco las amenazas a otros comerciantes y empresarios.

Uno de los concesionarios indicó que, dentro de los mensajes que recibió, su agresor le señala que «si doblegan al transporte, a los comerciantes los van a barrer con escobita».

Nota: Se guarda identidad de los declarantes por razones de seguridad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello