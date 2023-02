En Sesión Plenaria de Morena, Ebrard Propone que las “Corcholatas” Renuncien a sus Cargos en Julio

* MONREAL DEJARÍA SU ESCAÑO EN EL SENADO; SHEINBAUM RENUNCIARÍA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX; ADÁN AUGUSTO DEJARÍA LA SEGOB Y EL PROPIO EBRARD ABANDONARÍA LA SRE.

Ciudad de México.– El canciller Marcelo Ebrard Casaubón planteó este martes que todos los aspirantes a la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024 se separen de sus cargos en julio próximo, el mismo día que el partido emita la convocatoria para el proceso interno, y ello con el afán de que haya “igualdad en las condiciones de los pretendientes”.

A seis meses de arrancar formalmente el proceso de selección, que se anuncia muy tenso entre los bandos de Ebrard, el de Claudia Sheinbaum Pardo y el de Adán Augusto López Hernández, el canciller insistió en las tres condiciones que planteó a Mario Delgado Carrillo, el presidente nacional del partido: que la encuesta esté grande y transparente, que haya debates y que los aspirantes se separen de sus cargos.

“Primero, tenemos que tener mucha claridad del tamaño de la encuesta y la calidad de la muestra que se va a hacer y que sea transparente y consultable para todos los que vamos a participar, pero también para los ciudadanos. Que haya transparencia absoluta en lo que se va a hacer”, planteó Ebrard en entrevista con medios mientras salía de la plenaria de senadores de Morena.

“Dos, que haya debates, porque de otra manera va a ser muy difícil ver qué es lo que cada quien propone respecto a lo que le interesa la población (…) Y la tercera, la separación del cargo de quienes vamos a competir, para que haya igualdad de circunstancias y todos podamos competir con esta igualdad”, agregó.

Preguntado si se retiraría en caso de no cumplirse estos tres requisitos, el canciller reviró que “no, no te adelantes, esto es hasta julio… yo a lo que voy es que se anunció la convocatoria, desde luego yo supondría que de aquí a julio se vea tomado en cuenta lo que se está proponiendo”.

Prudente, Ebrard esquivó las preguntas sobre el Metro capitalino –cuyos problemas afectan la imagen de Sheinbaum– y sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador criticando a Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano como un “conservador” por apoyar a la Colectivo por México; en lugar de ello, el canciller reenfocó la plática hacia el proceso de Morena, y concluyó: “Yo diría que, si se hace un ejercicio abierto, transparente, igualitario, no tendría por qué haber conflictos”.