Semáforos Descompuestos y Desincronizados Generan Caos Vial y Embotellamientos en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 02 de Febrero del 2023.- El congestionamiento de vehículos durante todo el día en el centro de la Ciudad y en algunas otras áreas de mucho tránsito, es muy pesado y constituye un problema serio en la localidad, por lo que se requiere que haya exacta sincronización de los semáforos y que los conductores hagan conciencia y no se estacionen en doble fila para evitar embotellamientos y mejore el flujo vehicular, como estaba antes.

De esa forma lo manifestó el basquetbolista, Miguel Olivera, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que, en el caso de los semáforos, hoy en día se llega a una esquina y está en verde, pero se llega a la otra y está en rojo, y así sucesivamente, habiendo un sincronizador que fue instalado años atrás precisamente para evitar eso.



Explicó que el tránsito de vehículos sin inconvenientes en esta Ciudad, sobre todo en horas hábiles, debería ser ágil, ya que por un lado, los niños tienen una hora de entrada en las escuelas públicas y privadas. Asimismo, las personas que van a su trabajo, también tienen una hora específica y por lo tanto, no pueden estar perdiendo tiempo en embotellamientos.Se refirió a la gasolina, ya que con el accionar lento del vehículo o si se maneja en baja velocidad, es obvio que el consumo de combustible es mucho mayor que cuando se maneja controladamente, dijo, por lo que se trata de otro factor para pedir que se acaben esos yerros en el centro de la Ciudad.Por otro lado, mencionó que los propios conductores de autos particulares y de transporte colectivo, no coadyuvan a que haya orden, pues se estacionan donde quieren, se pasan los altos, no respetan el “uno por uno”, y a veces estos desaciertos originan accidentes, que es reflejo evidente de las fallas en las dependencias de Tránsito y Vialidad.Por su parte, Carlos Alberto López, de oficio taxista, señaló que los semáforos deben de estar bien sincronizados, ya que de lo contrario podrían provocar caos, como el de ahora, y si estuviera coordinado, el flujo sería más rápido.Esa situación ahuyenta -además- al turismo y a los consumidores, porque prefieren irse a las plazas y evitar quedar atrapados en esos nudos viales, provocando pérdidas a comercios de ese sector. EL ORBE / Nelson Bautista