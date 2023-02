Inaugura REC Primera Etapa del Edificio de la Dirección de la Policía de Investigación de la FGE

Durante la inauguración de la primera etapa de las instalaciones de la Dirección de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado (FGE), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas remarcó que ésta y otras obras de infraestructura que permiten dignificar la labor de las corporaciones policiales, son una muestra más de que su gobierno no pierde el tiempo y está cumpliendo con su palabra de brindar justicia social a los distintos sectores que por años estuvieron en el rezago y el abandono.

El mandatario reconoció la importante labor que esta corporación aporta a la seguridad pública, en la tarea de prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos, por lo que subrayó la importancia de fortalecer esta misión con instalaciones dignas, espaciosas, funcionales y equipadas profesionalmente, así como con los instrumentos, conocimientos jurídicos y herramientas apropiadas, luego de que por 29 años ejercieron su trabajo en condiciones inadecuadas.

“La Policía de Investigación ahora tiene un espacio digno donde se mejorará la atención al público. Ésta es la primera etapa y me comprometo a que en este año quede lista la segunda y tercera parte para que tengan una infraestructura completamente profesional, donde sigan haciendo su trabajo con mayor eficiencia, porque en Chiapas todas las autoridades trabajamos de manera compactada y estamos interesados en no dejar obras incompletas ni a medias”, enfatizó.

En ese marco, Escandón Cadenas celebró los resultados que los Centros de Justicia Alternativa han obtenido en beneficio de la comunidad, mediante los acuerdos reparatorios, al tiempo de manifestar su beneplácito de que Chiapas se encuentre entre los estados que más se han fortalecido después de la pandemia.

El fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, señaló que, como parte de las acciones de dignificación policial, se entrega la primera etapa de la construcción de este edificio, mediante el cual la Policía de Investigación tendrá mayor organización y funcionamiento en sus labores enfocadas a brindar una atención integral a las víctimas.

Exhortó a las y los elementos a seguir conduciéndose con absoluto respeto a los derechos humanos para garantizar a la ciudadanía la aplicación del Estado de Derecho, al tiempo de refrendar su compromiso de continuar impulsando la justicia alternativa, a fin de que la Fiscalía de Chiapas se convierta en la que mayor número de acuerdos reparatorios firme en el país.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, señaló que esta obra, en la que se ejecutó una inversión superior a los 18 millones de Pesos, es parte de la visión del gobernador Rutilio Escandón, de que este sector cuente con infraestructura digna, así como con equipamiento y la capacitación necesaria; por ello, detalló que se planea la construcción de un segundo y tercer piso, cuyo presupuesto ha sido autorizado. Boletín Oficial