El INM Muestra Incapacidad Para Atender el Tema Migratorio, Envía a Extranjeros al Estadio Olímpico Para Realizar Trámites

Durante la Mañana y Tarde de Ayer Martes se Formó un Caos, ya que se Atendió de Manera Improvisada y Desordenada a los Miles de Migrantes que Buscan Respuesta a sus Trámites.

* EL ESTACIONAMIENTO DEL RECINTO QUE DEBIERA ALBERGAR EVENTOS DEPORTIVOS, ES USADO POR LAS AUTORIDADES DE MIGRACIÓN PARA IMPROVISAR UN CENTRO DE ATENCIÓN Y CAMPAMENTO AL AIRE LIBRE.

Tapachula, Chiapas; 07 de Febrero del 2023.- El Instituto Nacional de Migración (INM) mostró su incapacidad en la mañana de este martes, ya que durante varias horas no pudo guardar el orden en el Estadio Olímpico de Tapachula, a donde convocó a miles de migrantes varados en la Ciudad, que han suplicado durante meses ser atendidos por el Gobierno Federal y no han encontrado respuestas positivas.

Tuvieron que ser los mismos extranjeros los que se organizaron unos con otros, haciendo listas improvisadas a mano para que, por fin, fueran al menos escuchados por las autoridades.

Curiosamente, los afligidos agentes decidieron ponerse a trabajar justo el día en que el aún comisionado, Francisco Garduño Yáñez, tenía programado llegar a la Ciudad.

Hasta el momento, Garduño no ha sido llamado a comparecer para que explique sobre cómo le hicieron para entrar a territorio nacional «sin ser vistos», al menos cuatro millones de indocumentados que ya se encuentran en el norte del país, según señalan organismos defensores de derechos humanos.



Por la tarde, sus muchachos ya habían recibido a unos 3 mil extranjeros en calidad de movilidad, a quienes metieron al estadio, pero no dejaron entrar a nadie más. Es decir, lo que hayan hecho, lo hicieron en lo oscurito.Algunos de los aspirantes a seguir con su viaje hacia los Estados Unidos, dijeron que estaban decepcionados porque solo les ofrecieron un oficio para poder recorrer la Costa de Chiapas, pero sin tener el permiso para salir de la entidad y con una vigencia de solo 30 días.Es decir, opinaron, es una situación igual a como están ahora, con la diferencia que les formalizan que deben permanecer varados, pero en realidad no les resuelve nada y se teme que solo lo están haciendo para que al Gobierno Federal y en especial a Garduño y compañía, les sirva la cifra para decir que están «atendiendo» a decenas de miles de migrantes.Sabiendo de ese desgastado discurso, el campamento con cientos de indocumentados -quizá miles- ubicado en el centro de la localidad, decidieron permanecer ahí, en espera de organizarse y salir en caravana en cualquier oportunidad, para ver si en la Ciudad de México los pueden atender.Si en realidad escucharon a tres mil migrantes este martes en Tapachula, quiere decir que en tan solo dos semanas pudieran haber recibido a los 50 mil que se cree están varados desde el año pasado en Tapachula.Así, el «Coloso del Sur», un estadio que fue modernizado hace unos seis años con muchos millones de Pesos para que Tapachula contara con uno de los recintos más grandes y dignos del sur de México para la práctica del deporte profesional y espectáculos de primer nivel en el ánimo de atraer al turismo nacional e internacional, volvió a abrir sus puertas, pero sólo para el servicio de los migrantes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello