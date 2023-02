Migrantes Mantienen Completamente Invadidos los Espacios Públicos en el Centro de Tapachula

* ¿Y los Turistas y la Ciudadanía Cuándo Podrán ir Tranquilamente al Parque?

Tapachula, Chiapas; 07 de Febrero del 2023.- Cientos de migrantes pasaron la noche de este martes en el Parque Central «Miguel Hidalgo» y alrededores.

En los últimos días Tapachula ha recibido de manera masiva a indocumentados, quienes en su mayoría están de paso y buscan cruzar el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Pero el tortuguismo burocrático y la falta de dinero para alojarse en algún lugar los obliga a dormir en donde se pueda.

Mientras, la población local se ve preocupada porque estas personas ya se apoderaron del primer cuadro de la Ciudad y no se percibe que tengan la intención de retirarse de ahí.

Los migrantes no cuentan con los recursos para rentar un hotel o no conocen los diversos albergues que pueden recibirlos, porque lo que es más sencillo para ellos pasar la noche en las calles.

Los transeúntes se sienten inseguros al pasar por el parque, un área muy transitada en el centro, porque hay muchísimos indocumentados. EL ORBE / Lizandro Hernández