Rebasado el Problema Migratorio en la Región, Leyes Requieren ser Actualizadas Para Contener Flujos de Ilegales

Los Extranjeros se han Posesionado del Centro de Tapachula sin que Autoridades del INM Puedan Evitarlo.

* LA LLEGADA DE ÉXODOS DE MIGRANTES HA PROVOCADO INSEGURIDAD Y DAÑOS EN LA ECONOMIA DE LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 20 de Febrero del 2023.- El problema de los éxodos migratorios en Tapachula y las afectaciones colaterales ya han rebasado la capacidad del Instituto Nacional de Migración (INM), consideró Demetrio Campuzano Sánchez, empresario del centro de la localidad.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que esa multitud de gente que está llegando es también gracias a las redes sociales, porque hay una comunicación constante entre ellos, en el sentido de que ahora ya hay paso, cuando antes no podían hacerlo.

«Por lo mismo está llegando demasiada gente y eso perjudica en la economía, en el sentido de que poco a poco los clientes que venían al centro han dejado de venir por lo aglomerado que está de migrantes. Aún así, el centro sigue siendo bastante seguro y atractivo» apuntó.

Lamentó que por esas mismas causas no se aprovechan grandes atractivos, como la Iglesia de San Agustín, el museo, los parques, entre otros, «y el aglomerado de migrantes vemos que es un cuento de nunca acabar porque de alguna manera están logrando cruzar».

Como empresario de ese punto de Tapachula, opinó que los consumidores han optado a ir de comprar hacia otras zonas de la ciudad, en donde se sienten más seguros.

«Aquí hemos visto zafarranchos de ellos mismos. Hay de otras nacionalidades que sí son bastante delictivos. Muchos de ellos buscan un lugar en el centro para poder pernoctar pues ya se dieron cuenta que es más fácil estar en la vía pública, para no pagar rentas y ahorrarse ese dinero, a costa de ensuciar todo. Para nosotros es claro que eso no nos trae ningún beneficio, ya que los turistas no quieren llegar a algún lugar donde encuentran suciedad».

Desde su punto de vista, las leyes migratorias en México ya tienen demasiados años y que requieren de ser actualizadas, con nuevas estrategias para contener esos flujos ilegales.

«El problema migratorio en Tapachula ya rebasó la capacidad del INM», indicó, porque la llegada de extranjeros de manera irregular se quintuplicó, pero los quieren atender con el mismo número de personal que antes.

Al hacer un balance de los daños que asegura todo eso les provoca, resumió que ya llevan un mes con cero ventas, «además de que están destruyendo parte de la infraestructura del centro. Por ejemplo, al tratar de sobrevivir se introducen a las redes eléctricas, cortan los cables, para subsanar sus gastos, pero dos cosas no les pueden faltar al migrante: un buen celular y toda la familia». EL ORBE / JC