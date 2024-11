Programa Nacional de Vivienda Arrancará en Los Cabos, BCS

*Anuncia Claudia Sheinbaum.

Los Cabos, Baja California Sur, a 10 de mayo de 2024.- Será en la ciudad de Los Cabos donde arranque el Programa Nacional de Vivienda, que forma parte del proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación, anunció la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en conferencia de prensa con medios locales y nacionales, en el estado de Baja California Sur.

“Aquí en particular en Los Cabos, nuestro proyecto de vivienda, – que es de un millón de viviendas – en los próximos seis años. Vamos a iniciar el proyecto en Los Cabos; es dolorosa ver la gran diferencia que hay entre los grandes hoteles de cientos de dólares una noche y al mismo tiempo personas que no tienen vivienda”, informó.

Expuso que otro de los grandes proyectos para Baja California Sur, es garantizar el acceso al agua potable, esto ante la sequía prolongada que ha vivido el país, para lo cual refirió el Plan Nacional Hídrico que contempla la tecnificación del campo, la revisión de la Ley Nacional de Aguas y el uso responsable de este recurso.

“En el acceso al agua potable traemos el Plan Nacional Hídrico que lo estamos trabajando porque hemos vivido una sequía por varios años; hay una necesidad de agua potable y acceso de agua para la producción de alimentos; entonces el próximo sexenio va a ser uno de los ejes centrales del gobierno, la atención del agua potable y no solamente es con la construcción de nuevas fuentes de abastecimiento, sino tiene que ver también con riego eficiente y también con la modificación de la Ley Nacional de Aguas”, anunció.

Al respecto, Claudia Sheinbaum, expuso que para Baja California Sur, particularmente para La Paz se construirá una presa que ayude a la captación de agua de lluvia, para que esta sea potabilizada para su uso en la ciudad de esta región.