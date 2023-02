Se Debe Aplicar el Bando Municipal y Agilizar Trámites a Migrantes Para que Abandonen la Región: Procentro

Sectores Productivos de la Sociedad Exigen que los Indocumentados Respeten las Leyes Mexicanas, y Quien no lo Haga que sea Sancionado.

* LA PRESENCIA DE MILES DE EXTRANJEROS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD AFECTA A LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS, YA QUE GENERAN INSEGURIDAD Y ACAPARAN LOS ESPACIOS PÚBLICOS A SUS ANCHAS.

Tapachula, Chiapas; 22 de febrero del 2023.- «Ante el caos que se ha formado por el éxodo migratorio, en Tapachula estamos pidiendo auxilio», dijo César García Jiménez, presidente de la organización empresarial «Procentro».

En entrevista para el rotativo EL ORBE, hizo un llamado a las tres instancias de gobierno para que se aplique el Bando de Seguridad y Buen Gobierno a los migrantes y que se agilicen los trámites para que ellos no permanezcan varados tanto tiempo en la ciudad, como ha ocurrido en los últimos años.

Dijo que los indocumentados en la localidad han generado inconformidad en la sociedad, e incluso en esos mismos grupos de personas en movilidad, por la falta de atención por parte de las autoridades federales.



Recordó que apenas hace unos días hubo un enfrentamiento en pleno centro de la ciudad, en los que participaron migrantes contra policías municipales funcionarios del área de Servicios Públicos, «y ahora resulta que ellos tienen más derechos que nosotros»«Si la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) agilizara los trámites no tendríamos tantos problemas en Tapachula» comentó al señalar que esas oficinas debería de tener más personal, al tiempo de reconocer que muchas de los indocumentados llegan y se meten a casas desocupadas para habitarlas como propias «lo que representa una nueva invasión extranjera en nuestro país».En tanto que del Instituto Nacional de Migración (INM) afirmó a nombre de las empresas afiliadas a ese organismo, que no deberían andar buscando más elementos para contener el éxodo solo en Tapachula, sino más bien habilitar al personal que sea necesario para agilizar la salida de todos ellos desde el municipio, «porque de todos modos pasan con o sin papeles, y lo correcto es que todo se haga en orden y control».Luego recalcó que la frontera sur de Chiapas tiene un serio problema de seguridad sanitara, porque no se sabe con precisión sobre quienes en esa movilidad están vacunados contra el Covid-19 o contagiados de otras enfermedades virales, «porque ninguno de ellos son inmunes, conviven hacinados y nosotros no podemos salir aún de la pandemia».Desde su punto de vista, esa situación se debería de tomar como de seguridad nacional, «porque los tenemos ahí, amontonados en el parque y pareciera que estuviéremos en alguna parte de Haití o en Angola, pero definitivamente ya no es Tapachula».Opinó que hay impunidad porque no se aplica lo que establecen las leyes mexicanas, «y tampoco hay un programa, un plan y mucho menos organización, y ya llevamos tres años con el mismo problema y estamos como el primer día». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello