El «Cobro de Piso», un Cáncer que Será muy Difícil de Extirpar: Asociaciones Religiosas

El Sector Transportista es uno de los más Afectados por Esta Actividad Ilícita, ya que han Sufrido Agresiones por lo que Decidieron Parar Actividades Hace un Mes.



* SECTORES PRODUCTIVOS HAN SIDO VÍCTIMA DE LAS EXTORSIONES POR PARTE DE DELINCUENTES, DESDE LA COSTA HASTA EL SOCONUSCO Y ZONA FRONTERIZA.

Tapachula, Chiapas; 23 de Febrero del 2023.- Algunos delitos graves que están afectando no solo a los sectores productivos sino también la resto de la sociedad en el país, son sumamente preocupantes porque han ido creciendo de manera exponencial, como las extorsiones semanales, llamadas popularmente «cobro de piso».

En torno a ese tema, Moisés Bolaños Gutiérrez, docente y vínculo con las asociaciones religiosas en la región, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la población se ha enterado a través de los medios de comunicación sobre la dimensión de esa problemática.

Ante ello, opinó, «ya estamos invadidos, tanto por el narcotráfico como por diferentes asuntos que vienen a dañar la integridad de la población en general y en el rescate del núcleo familiar. Eso es como un cáncer que será muy difícil de extirpar».

A la par de todo eso, recalcó que hay una gran preocupación en las agrupaciones religiosas por lo que ocurre en las redes sociales, que si bien cumplen un cometido de permitir interactuar entre particulares, también están siendo utilizadas para la comisión de delitos y para involucrar a jóvenes y menores en cosas fuera de la legalidad o impropias.

Puso como ejemplo a la pornografía infantil, «así como muchas otras cosas que deberíamos estar vigilando y estar atentos como padres de familia, para saber que hacen nuestros hijos, de lo que ven y escuchan, porque es muy importante mantener esa comunicación y estar sabidos de los riesgos que se corren».

Ante ello, puntualizó, hay plataformas digitales que son una amenaza para la moralidad sana de la población porque mucho les ha afectado, «y basta ver que gran parte de la juventud y los niños ahora ya casi no platican con otros, cuesta mucho que hablen; ya no se sientan alrededor de una mesa como lo solíamos hacer antes a escuchar a los abuelos. Hoy su lenguaje es de señas, les preguntamos cómo están, y solo nos enseñan un pulgar». EL ORBE / JC