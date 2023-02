INE Perfila Invalidar Ampliación de «Alito» en Dirigencia del PRI

* Pretende Estar Hasta 2024

Ciudad de México; 23 de Febrero.- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó un anteproyecto por el que no se validan las modificaciones a los estatutos del PRI, mediante las que su dirigente nacional, Alejandro Moreno «Alito» busca prolongar su presidencia en el CEN hasta 2024.

El anteproyecto deberá ser discutido y en su caso, aprobado por el Consejo General del INE. Además, el líder priista puede impugnar el acuerdo ante el Tribunal Electoral.

La Comisión apuntó que el PRI no observó las normas estatutarias aplicables, motivo por el cual no existe posibilidad material ni jurídica para que el Consejo General entre al estudio de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas».

Por ello, plantea que «se consideran inválidas/nulas las modificaciones aprobadas».

La modificación de los estatutos fue impugnada por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, entre otros militantes que señalaron haber sido agraviados por estos cambios.

Moreno Cárdenas fue electo presidente del partido para un periodo que concluye el 18 de agosto de 2023, pero mediante reformas a los estatutos busca ampliar su presidencia hasta que concluya el proceso electoral de 2024. Sun