Piden Transparencia en Elección de Nuevo Titular de CNDH

*Organizaciones Civiles al Senado.

Ciudad de México; 18 de Septiembre.- Más de 100 organizaciones civiles llamaron a legisladores del Senado de la República a realizar un proceso transparente abierto y participativo, que permita convocar a los mejores perfiles para designar a la o el próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien, señalaron, deberá contar con un perfil independiente, autónomo y con amplia experiencia en materia de derechos humanos.

«Instamos al Senado que brinde las garantías para un proceso de designación abierto y participativo, conforme a los estándares internacionales en la materia; que dialogue con las víctimas, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, colectivos, activistas, personas defensoras, personas académicas y periodistas interesadas en el proceso para llegar a la designación de una persona con el perfil idóneo, independiente y con amplio respaldo del movimiento de derechos humanos. Es decir, un perfil que además responda integralmente a la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país», mencionaron.

El próximo 15 de noviembre terminará la gestión de Rosario Piedra Ibarra al frente del organismo, a quien las ONG acusaron de haber privilegiado su cercanía con un proyecto partidista y omitió posicionarse a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de temas críticos como la desaparición de personas, la militarización o la violencia feminicida.

Las ONG señalaron que el próximo 4 de octubre la Cámara alta debe emitir a más tardar la convocatoria para ocupar la presidencia del referido organismo, que señalaron ha perdido credibilidad bajo la titularidad de Piedra.

«La gestión actual ha enfrentado serias críticas por no abordar de manera plena, objetiva e integral la crisis de graves violaciones a derechos humanos que atraviesa el país. En particular, se ha señalado que las recomendaciones emitidas han priorizado temas que no atienden las necesidades de la coyuntura actual en materia de derechos humanos y que estuvieron dirigidas a administraciones anteriores», resaltaron.

La conferencia estuvo presidida por Humberto Guerrero, de Fundar; Catalina Khüne, de Impunidad Cero; de Itzel Checa, Observatorio de Designaciones Públicas, de Isaías Pablo, Elementa DDHH y por Laurence Patin, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quienes aseguraron que la gestión de Piedra Ibarra se ha caracterizado por la toma de decisiones conforme a sus afinidades partidistas, en detrimento de la autonomía de la institución.

Destacaron que en el contexto actual de debilitamiento a los contrapesos democráticos en México y las reformas impulsadas para desaparecer órganos autónomos cuyos mandatos se relacionan con la garantía de derechos, la CNDH debe de jugar un papel relevante para la protección de los derechos humanos, ante un Estado con gran concentración de poder.

«Por ello, lo que es esencial es que el nuevo liderazgo de la CNDH actúe con total independencia, imparcialidad y firmeza en la defensa de los derechos humanos de todas las personas», destacaron.