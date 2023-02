En la Frontera Sur de Chiapas se Trafican Armas, Drogas y Seres Humanos: Ricardo Monreal

*EN ENTREVISTA, EL SENADOR RECONOCIÓ QUE EN EL INM HAY CORRUPCIÓN, POR LO QUE SE DEBE INVESTIGAR A LOS MALOS FUNCIONARIOS.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero del 2023.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo éste fin de semana que en la frontera sur de Chiapas no solo se trafican drogas y diversas mercancías de dudosa calidad y procedencia desde Guatemala hacia territorio nacional, sino también armas y seres humano.

En entrevista exclusiva concedida a rotativo EL ORBE, en las instalaciones de esta Casa Editorial, al norponiente de la Ciudad, dejó en claro que la seguridad es el principal problema del país, y que -por ejemplo- se ha generalizado las extorsiones semanales, conocidas popularmente como «cobro de piso», ya que antes «la delincuencia organizada, bandas del crimen y los cárteles, eran solo para el traslado, comercialización, siembra y cultivo de drogas».

Por el contrario, dijo, «ahora se ha cambiado la modalidad y la extorsión es el hecho delictivo más frecuente en el país. En el norte ese delito es enorme y lo peor es que solo una de cada diez víctimas se atreve a denunciar. Mientras que en el sur, como la región Soconusco, en Chiapas, no deben descuidar la seguridad, porque antes esta frontera era una de las más seguras, pero ya empieza a contaminarse con la presencia de cárteles».

Según su opinión, esas bandas trafican y cobran hasta por productos de la canasta básica, «cobran por pasar la frontera o por proteger las actividades ilícitas, incluyendo la venta de ganado, de las cosechas agropecuarias, como el café y cacao, y eso no hay que permitirlo, porque es una nueva modalidad del crimen organizado».

Ante ese panorama, indicó que el Senado debe actuar y por eso ahora que se reformó el 5º. Transitorio Constitucional, van a citar al gabinete de seguridad, «para saber que están haciendo en Chiapas, sobre todo en Tapachula, para que ustedes no lleguen al extremo que tenemos en Michoacán, Zacatecas o Guanajuato».

Ante el director general de EL ORBE y Semanario EL ORBE, Enrique Zamora Cruz, el Senador recalcó que «Chiapas no merece que se trasladen hacia acá esos cárteles que alteran la vida de las comunidades»

«La frontera sur de Chiapas esta polarizada, en el sentido de tener perforaciones por donde quiera. Es casi libre y tiene un tránsito cotidiano, sin controles. Está muy localizada la presencia de grandes organizaciones que trafican con indocumentados. Ahí no se puede permitir la libre circulación, sin que tengan los controles migratorios pertinentes, para que no se generan mayores problemas», dijo.

En el INM hay Corrupción.

Monreal aprovechó ese momento para dar a conocer que en las próximas horas se reunirá con el Secretario de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López, y entre los temas que tratarán está lo que ocurre en el Instituto Nacional de Migración (INM) que aún encabeza el locutor, Francisco Garduño Yáñez, y en Chiapas, el delegado, Carlos Santiago Hernández.

«Es muy sensible y endeble el servicio migratorio en la frontera sur del país. Me temo que hay hechos de corrupción y que están traficando, pero eso lo tendrán que investigar, determinar y sancionar a los responsables».

Luego se refirió al tráfico de armas desde Guatemala hacia territorio nacional, y que supuestamente utiliza el crimen organizado para cometer sus actos delictivos en México, que «ésta franja fronteriza tiene poca vigilancia y por ello es muy fácil para traficar drogas, armas y personas. Se requiere de mayor control, rigidez y vigilancia, porque no se puede permitir que el crimen organizado se apodere de Tapachula»

El Senador hizo una intensa gira de trabajo en la región, en la que se reunió con Cámaras, empresarios, Colegios, sectores productivos y líderes de opinión. Como parte de esos encuentros indicó que «todavía existe la deuda histórica de la Federación hacia Chiapas, como desde hace más de 200 años y que eso es vigente el deseo del Soconusco por independizarse, ya que hay un reclamo justificado».

Asimismo, que hay en esta región un problema serio con los productores de cacao, mango, soya, plátano, café, y otros cultivos por las concesiones para el manejo de sistemas riego, «porque ahora los amenazan que tienen que iniciar un proceso muy largo y costoso, y que dejarán de obtener subsidios, como los que se aplican a las tarifas eléctricas.

«Eso no lo vamos a permitir. El senador Eduardo Ramírez Aguilar ha planteado ese problema de Chiapas ante la Comisión de Agricultura, mientras que yo lo he planteado también porque en Zacatecas sucede algo similar, ya que el agua para los cultivos que se extrae a través de los pozos, son por medio de concesiones», apuntó el legislador.

Incluso señaló que «eso no le da derecho a la Secretaría de Hacienda ni a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) quitarles los subsidios, y ya lo estamos viendo en el Senado y no vamos a dejar sola a esta región de Chiapas. Por lo contrario, lucharemos y lo vamos a lograr».

No soy Corcholata, Pero Aspiro a ser Presidente.

Luego se le preguntó sobre sus actuales aspiraciones personales, a lo que contestó que «no soy corcholata, pero si un aspirante a suceder al presidente, Andrés Manuel López Obrador, aunque apenas hace tres semanas me reconocieron en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) como aspirante a la Presidencia de la República».

Dijo estar tranquilo y considera que podría ganar «porque soy el hombre más preparado, el de mayor experiencia política, el que tiene una propuesta seria, racional, progresista, fresca e innovadora».

Asimismo, que va a triunfar «porque mi origen campesino, que proviene de abajo, puede demostrar que los de abajo podemos llegar hasta arriba y ayudar a la gente en general, sobre todo a los pobres y a los productores».

Dejó en claro también que mantiene una buena relación con el presidente López Obrador, de respeto, «pero lo que queremos en Morena es profundizar en el proceso democrático que tiene el país, que nadie nos imponga y que seamos los militantes los que decidamos».

Ricardo Monreal es un académico, Abogado y político mexicano.??? Fue jefe de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México por Morena desde 2014 hasta diciembre del 2017.?

Nacido el 19 de septiembre de 1960 (edad actual 62 años), en Fresnillo, Zacatecas, tiene entre su historial político que, entre 1998 y 2004, fue Gobernador de esa entidad; ha sido también Diputado del Congreso de la Unión (2012–2015), y, posteriormente, coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Desde el 1 de septiembre de 2018 se desempeña como Senador de la República por Lista Nacional y funge como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello