Realizan “Marea Rosa” en Defensa del INE en Varios Estados del país

Ciudad de México, 26 de Febrero. -Al grito de «viva la libertad», «no al autoritarismo», ciudadanos se manifestaron en la explanada del Palacio de Gobierno de Baja California Sur, en La Paz, sumándose a la movilización nacional de este domingo en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

Vestidos con camisetas rosas y alzando pancartas con leyendas de «El INE no se toca», los manifestantes demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que «juzgue pronto y juzgue bien», en lo que llamaron «defensa de la democracia».

En diversas intervenciones, se manifestaron en contra de la reforma electoral aprobada en el Senado de la República y sostuvieron que su reclamo no significa «la defensa de criminales ni corruptos» como se ha hecho creer en una campaña desde Palacio Nacional.

Paulo Ceja, refirió que se unen al llamado nacional para que la SCJN vote contra estas reformas anti constitucionales y para hacer visible a las generaciones de hoy, que no conocen la historia de lo que ha costado la democracia, que el INE es una institución que se debe defender.

Lorena Barajas, tomó el micrófono para urgir de igual modo a la SCJN que frene la reforma que sería un retroceso en la vida democrática de México, planteó.

«El INE ya se tocó en la Cámara de Diputados y Senadores. La única vía posible para revertirlo es la SCJN. Tú y yo podemos ser parte de todo esto. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Debemos decirle que juzgue pronto y juzgue bien», puntualizó.

Los manifestantes permanecieron en la explanada por al menos una hora, repartiendo calcomanías, y entonando el himno nacional.

Hidalgo



Cientos de hidalguenses se sumaron a la llamada Concentración por la Democracia en Defensa del INE, a grito de «El INE no se toca y mi voto no se toca», exigieron a los ministros rechazar el llamado plan B del gobierno federal.Ciudadanos y actores políticos de esta entidad se reunieron en la Plaza Independencia al pie del Reloj, donde destacaron que el pleno de la corte tiene la obligación de defender la constitución.«Yo les pido a los ministros de la suprema corte que frenen el plan B que fue lanzado como un misil desde casa de gobierno y Palacio Nacional que defiendan la Constitución porque cada ministro juró proteger u hacer cumplir la ley en México», señaló el orador.Se hizo un mando llamado a los ciudadanos de esta entidad que tiene una población de más de tres millones de habitantes y un padrón electoral de más de dos millones 246 mil electores a levantar su voz para defender al INE.Se exigió no solo la defensa de ese órgano electoral, sino también los institutos locales y del Tribunal Electoral Federal y de los tribunales locales.Durante 32 años con el INE se han podido realizar elecciones pacíficas y legales con esta pretensión ni siquiera se van a poder organizar las elecciones como ahora, y va a fallar la operatividad, sentenciaron.Para finalizar siguieron las consignas de «Mi voto no se toca» «Suprema Corte el INE no se toca», así como la entonación del Himno Nacional y una marcha por la calle de Pachuca con el grito «a eso vine a defender al INE».MorelosJorge Zapata González, nieto del general revolucionario Emiliano Zapata Salazar, se sumó a la marcha contra la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que la intención del mandatario nacional es «darle en la madre a nuestra democracia.Marchamos, dijo, «por una necesidad general, porque todas esas patrañas que se ha inventado el presidente para darle en la madre a nuestra democracia, yo creo que como pueblo la debemos de defender.«Mi abuelo luchó por tierra y libertad y esa libertad la está coartando este gobierno. Tenemos que luchar, ya no por nosotros, sino por las generaciones que viene detrás de nosotros», dijo el descendiente del llamado Caudillo del Sur al participar en la marcha y posterior mitin en Plaza de Armas de Cuernavaca, cuya superficie alberga a unos 5 mil 500 personas pero en esta ocasión fue cubierta al 70 por ciento de su capacidad.En la Plaza de Armas distintos integrantes de la organización México Unido afirmaron que la democracia está en riesgo con la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que con los cambios se busca «desaparecer» al Instituto Nacional Electoral (INE) y acotar las libertades.Existe el temor fundado, dijeron, que el presidente López Obrador, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados en el Congreso buscan desaparecer al INE, única institución democrática del país.Asimismo, previeron que con la reforma electoral que pretende imponer el presidente; Morena y sus aliados buscan «robarse la elección federal de 2024».