Migrantes se Apoderan de la Región Ante Impasividad del INM; Agreden a Habitantes del Fraccionamiento «Los Coquitos»

Tapachula, Chiapas; 01 de Marzo del 2023.- La presidenta del fraccionamiento «Los Coquitos», Mayra Lissete Mayen, denunció este miércoles ante el rotativo EL ORBE que grupos de migrantes que ya residen en ese lugar han protagonizado enfrentamiento contra pobladores mexicanos, luego de que esos extranjeros ya han impuesto sus leyes en México y las hacen cumplir con agresiones.

«Hemos tenido muchos inconvenientes ahorita con los haitianos, salvadoreños, hondureños», dijo al poner como ejemplo que, para evitar esas confrontaciones decidieron separar los días en los que los menores de edad pueden disfrutar los espacios recreativos. Es decir, uno para los extranjeros y otro para los mexicanos.



Sin embargo, como la situación de los indocumentados se ha ido empoderando en Tapachula, asegura que decidieron tomarse todos los días para disfrutar las áreas recreativas y correr -literalmente- a los niños y sus papás que se encuentren ahí. .«El día de ayer tuvimos un enfrentamiento con ellos. Nos rodearon todos y nos dijeron que no teníamos nada que mandar, porque el fraccionamiento era libre, pero ya no dejan jugar a los mexicanos. Me tuve que acercar porque rodearon a un niño y eran tres los que lo tenían», explicó.Reconoció que esas personas ya se han apoderado de esos espacios recreativos del fraccionamiento, «y no dejan ya jugar a los locales, a pesar de que les hemos dicho de que un día ellos y un día nosotros, pero no los dejan y los vienen a sacar, sin que haya alguna autoridad que ponga orden».A la par de eso, recalcó que son personas que tiran basura por todos lados sin importarles la contaminación que producen y la mala imagen, y que no les queda otra al resto de los pobladores tener que limpiar todo ante las risas burlonas de los extranjeros.Por si eso no fuera suficiente, comentó que también agarran esos espacios para ponerse a tomar bebidas embriagantes y se ponen sumamente agresivos.Confirmó -además- que los vecinos de todo ese sector de la ciudad ya se sienten amenazados y prefieren ocultarse, antes de ser agredidos.El fin de semana, prosiguió, un grupo de hondureños y salvadoreños, corrieron a un vecino mexicano que se había atrevido a pedirles respeto a las leyes mexicanas, pero en lugar de escucharlo lo confrontaron y buscaban agredirlo, pero logró huir y así salvar su vida.«Hemos tenido miedo, y por eso ahora hacemos un llamado a las autoridades, porque ya vimos de que salen todos y ya no podemos estar tranquilos».Por lo pronto se desconoce a quién van a fincar la responsabilidad si, en cualquier momento, ocurre una desgracia de fatales consecuencias, EL ORBE / JC