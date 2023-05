Inaugura REC la Red de Energía Eléctrica en Localidad de San Juan Chamula

El mandatario aseguró que se Destinaron Casi 9 Mdp en la obra, para hacer justicia social a las familias.

Con el objetivo de brindar mejores servicios a la población, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la instalación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad Arvenza II del municipio de Chamula, donde refrendó su compromiso con el bienestar de los pueblos indígenas.

Al señalar que la inversión en electrificación continuará, pues junto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se tiene el objetivo de que ningún pueblo de Chiapas se quede sin este servicio, el mandatario resaltó los apoyos sociales, así como la entrega en tiempo y forma de fertilizantes que ayudan a la siembra y cosecha a 4 mil 887 productores de este municipio; asimismo, dijo que se invertirá en calles y luminarias solares en Chamula.

“Estos apoyos y obras son para ustedes y son gratuitos; trabajamos para todos los pueblos, pero principalmente por los que menos tienen, los que antes no eran vistos, hoy son los protagonistas de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente López Obrador. No les vamos a fallar, es nuestra obligación, y deseamos que tengan mejor calidad de vida”, dijo al convocar a vivir en armonía y evitar los conflictos, para no retrasar el progreso.

En tanto, la representante de Arvenza II, Paulina de la Cruz Jiménez, manifestó que con este proyecto se benefician los hogares que, anteriormente, sufrían de apagones que descomponían sus aparatos electrodomésticos, “reconozco que en este gobierno son primero los pobres y su acceso a una vida digna”.



A su vez, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, destacó que para la instalación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica se destinaron casi 9 millones de pesos, inversión que llevará bienestar, desarrollo y justicia social a este municipio y pronto, dijo, a todos los pueblos indígenas del estado. “Estas obras construyen un nuevo Chiapas, seguiremos trabajando en conjunto para llevar justicia social a todo el estado”.El secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, hizo un llamado a continuar trabajando en conjunto y así hacer posible el desarrollo para las comunidades. Destacó que con esta nueva administración se escucha y atiende a todo el pueblo sin importar su color de piel o lengua, brindando soluciones reales a sus necesidades.En este marco, el alcalde Juan Collazo Díaz felicitó al gobernador Rutilio Escandón y le obsequió un pastel por su cumpleaños, para después resaltar el trabajo que impulsa el gobierno Estatal en materia de obra pública, y agradecer este proyecto que, aseguró, es un importante beneficio y un sueño hecho realidad para las y los habitantes de Arvenza II, quienes por años no contaban con este servicio esencial para mejorar sus condiciones de vida.Asistieron: la diputada Yolanda Correa González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; el diputado Cuauhtémoc Hernández Gómez, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas; la diputada Fabiola Ricci Diestel y la diputada Flor de María Esponda Torres; la directora general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, Fabiola Astudillo Reyes; la presidenta del DIF municipal de Chamula, Guadalupe Díaz Jiménez; la alcaldesa de Aldama, el alcalde de Huixtán y el presidente municipal por usos y costumbres de Santiago El Pinar. Comunicado de Prensa