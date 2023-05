Negocios de Productos Esotéricos Reportan Bajas Ventas Pese a Festejos del Día de la Cruz

*Crisis Económica no Cede.

Tapachula, Chiapas; 03 de mayo del 2023.- Para los comerciantes en el ramo de productos esotéricos, la situación está muy difícil, ya que su registro de ventas es demasiado bajo, sin que se sepa realmente qué es lo que está sucediendo.

De esa manera lo mencionó, Agustín Mariano, propietario de un negocio de venta de velas, veladoras y otros artículos del mismo ramo ubicado en el centro de la ciudad, quien al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE, aseguró que hoy no es como antes, cuando sí tenían suficiente demanda.

Agregó que la gente visita el negocio, pero solo para preguntar sobre los precios de los productos, para después decir “hay vengo mañana”, “al rato regreso”, “paso a la vuelta”. Pero el asunto es que ya no regresan.

Señaló que pueden ser dos causas principales, una que la situación económica está muy mal, y que el dinero no les alcanza, o también puede que hayan cambiado de religión y dejaron de creer en las tradiciones y en los santos.

Precisamente este miércoles, con motivo de la celebración del Día de la Santa Cruz, pensaron los comerciantes que habría un repunte. Sin embargo no fue así, incluso estos negocios en la localidad estuvieron desiertos.

Añadió que anteriormente, la gente los visitaba de manera frecuente. Las veladoras eran las preferidas en rituales en donde pedían por tener trabajo, mejorar su situación económica y salud. Sin embargo, dijo, estas tradiciones o creencias se han ido extinguiendo.

Comentó por último que otra causa pudiera ser que los precios de los productos se han elevado, debido a que los proveedores los tienen a costos más altos, con la justificación de que los fletes también se incrementaron. EL ORBE/Nelson Bautista