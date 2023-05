Rutilio Escandón Entrega 38 Vehículos a la Policía de Investigación de la FGE

Con la finalidad de fortalecer sus tareas y brindar mejores resultados en la procuración de justicia, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó 38 vehículos a la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde destacó la importancia de dotar de instrumentos para reforzar a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, primordiales para el progreso de los pueblos.

Al reconocer la labor de esta institución, señaló que dichas acciones favorecen a que Chiapas continúe entre los primeros lugares en materia de seguridad y justicia, por lo que, aseveró, no se escatimarán los esfuerzos y apoyos para la procuración y la investigación a fin de seguir teniendo buenos resultados.

“Para tener un buen resultado se necesita cumplir con la Carta Magna que dice que los delitos se deben prevenir, investigar, perseguir y sancionar, y los responsables de atender los asuntos de la seguridad pública somos las autoridades, así que debemos estar sumadas para atender esto, y la Policía de Investigación hace un trabajo con mucha responsabilidad, dignidad y, sobre todo, de atención al pueblo de Chiapas”, enfatizó.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo estatal subrayó que la Mesa de Seguridad que se realiza todas las mañanas ha valido la pena, ya que las autoridades federales, estatales y municipales están muy comunicadas en el rubro de seguridad, lo que ha llevado a Chiapas a estar en el segundo lugar de menos delitos en el país y a tener varios días con saldo blanco.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, informó que esta entrega representa una inversión superior a los 22 millones de pesos y precisó que en este gobierno se han destinado más de 138 millones de pesos para fortalecer la Policía de Investigación, al tiempo de anunciar que está por iniciar la construcción de la segunda etapa del edificio de la Dirección General de la Policía de Investigación.

Subrayó que la Fiscalía General del Estado ha sido reconocida por la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, por aumentar el 238 por ciento en la devolución de los vehículos con reporte de robo. “En esta institución ya no se usan los vehículos asegurados para realizar sus actividades, ahora estos se regresan a sus legítimos propietarios”, agregó.

El titular de la FGE apuntó que Chiapas está en primer lugar con menor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más; además, se ha logrado detener a 300 objetivos prioritarios por secuestro; hay un aumento del 204 por ciento de detenciones en flagrancia, 97 por ciento en ejecución de ordenes de aprehensión, 192 por ciento en asuntos con vinculación a procesos y en materia de sentencias condenatorias, 342 por ciento.

Finalmente, dijo que la app digital No te Enganches fue propuesta como modelo a seguir en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Asistieron: la secretaria general del Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez; en representación de la Comandancia de la 31 Zona Militar, el teniente coronel Jorge Hernández Acosta; y de la 16ª Región Naval con sede en Puerto Chiapas, el contraalmirante Fritz David Peyrot; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Víctor Fernández Mondragón.

Así como el delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Ignacio Alejandro Vila Chávez; el director general de la Policía de Investigación, Alfonso Enrique Méndez Rojas; la diputada Fabiola Ricci Diestel, así como personal operativo, administrativo y elementos de la Dirección General de la Policía de Investigación. Boletín Oficial