El INM es una Institución Inmersa en la Corrupción: Derechos Humanos

*EEUU Regresará 30 mil Migrantes a México Cada Mes.

Tapachula, Chiapas; 22 de Mayo del 2023.- «El Instituto Nacional de Migración (INM) sigue siendo una institución inmersa en la corrupción, que es lo que todos los días denuncian las personas en nuestras oficinas, tanto de la desinformación que tienen, como por abusos y extorsiones en los trámites migratorios».

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, Enrique Vidal Olascoaga, colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, quien indicó que perciben que los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos y México en los últimos días, provocan mucha confusión y son un caldo de cultivo para las redes de tráfico de personas.

Incluso, recalcó que esas bandas delictivas del crimen organizado, tienen controlada gran parte de la ruta migratoria.

Por otro lado, dijo, el Estado Mexicano «está implementando una práctica migratoria que es todavía más improvisada y que genera un movimiento de personas que no saben hacia dónde acudir para tener acceso a sus derechos. Identificamos que los migrantes buscan tener vías de regularización para estar en México, ya sea para protección internacional o regularización».

El objetivo no debería ser la contención de los éxodos, reflexionó, sino el otorgar los derechos que tienen todas las personas que están en territorio nacional.

Luego se refirió a la conclusión del Título 42 en los Estados Unidos, al decir que la migración forma parte de las estrategias de sobrevivencia y de búsqueda de una vida digna de las persona, pero que va a continuar.

Opinó que el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una serie de decretos gubernamentales que no pasan por el Poder Legislativo, en donde al momento de desaparecer el título 42, que era una medida provisional en tanto estábamos viviendo la pandemia, que buscaba entonces una restricción de movilidad para las personas y sobre todo una facultad para expulsar rápido a las personas.

«Ahora se está implementando un nuevo decreto en donde Estados Unidos estará devolviendo hacia México a 30 mil personas al mes, de distintos países, y estará ejecutando deportaciones generalizadas a sus países de origen, y esto -sin duda- estará provocando un reacomodo en las estrategias y se buscará la protección internacional».

Además, que se prevé que las deportaciones van a continuar, «porque la intención del gobierno de Joe Biden es aumentar el número de repatriaciones”. EL ORBE / JC