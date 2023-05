Gobierno Federal Perdió el Control Sanitario y Migratorio en la Frontera Sur

En los éxodos migratorios no logran identificar la presencia de delincuentes.

*SEÑALAN EMPRESARIOS INDUSTRIALES QUE LOS MIGRANTES CRUZAN LA FRONTERA ENTRE MEXICO Y GUATEMALA SIN NINGUN PROBLEMA, A PESAR DE LA VIGILANCIA DE AGENTES FEDERALES.

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo del 2023.- «El actual gobierno federal perdió por completo el control sanitario y migratorio en los municipios de la frontera sur de Chiapas, y eso ha generado graves problemas a la población en general», sostuvo, Martín Maldonado Mejía, empresario de la Asociación industrial de la Masa y la Tortilla en la localidad.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, señaló que no se trata de opiniones al decir del fracaso migratorio en el país, cuando en Chiapas siguen cruzando tráileres cargados de migrantes en las carreteras que están inundadas de retenes de agentes federales.

«Estamos viviendo políticas improvisadas, donde es visible que el gobierno ya no tiene el control de muchas cosas, como lo miles de indocumentados que han pasado todos los días durante los últimos años hacia territorio mexicano, aún cuando lo prohíbe la ley», agregó.

En esos éxodos, insistió, los mexicanos no sabemos si se trata de personas que migraron en busca de empleos, a vivir de los programas y apoyos que les regala el gobierno o a delinquir. Vemos cómo la política migratoria es de mentiritas, porque ponen puntos de revisión por todos lados, pero no revisan ni hacen nada, incluida la Guardia Nacional, como si fuera solo una comparsa».

Reconoció que todos los mexicanos les pagan sus sueldos a esos funcionarios y guardianes del orden para brindar seguridad a todo el país y defender la soberanía, pero no se está cumpliendo.

Es tal el tamaño de la corrupción actual, según su versión, que los documentos que requieren los migrantes que se requieren para quedarse a vivir en el país o llegar a los Estados Unidos, no necesitan traerlos, porque aquí se los hacen. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello