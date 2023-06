Refrendan REC y Adán Augusto Compromiso Para Garantizar la Autonomía Alimentaria

En el evento, ambos políticos coincidieron en coadyuvar al fortalecimiento del campo chiapaneco y garantizar la autonomía alimentaria del país.

*EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, EL GOBERNADOR Y EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DISTRIBUYERON PAQUETES DE FERTILIZANTES, INSUMOS AGRÍCOLAS Y ÁRBOLES FRUTALES Y PLANTAS DE CAFÉ

Con el lema “Por la Soberanía Alimentaria de Chiapas”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabezaron la entrega de paquetes de fertilizantes e insumos agrícolas a productoras y productores de los municipios de la región Meseta Comiteca Tojolabal, con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento del campo chiapaneco y garantizar la autonomía alimentaria del país.

Desde el municipio de La Trinitaria, ante la presencia de más de 35 mil personas que se dieron cita, el mandatario chiapaneco reconoció la política visionaria del presidente Andrés Manuel López Obrador al no declinar en su lucha de sacar adelante a México, sobre todo a los estados del Sur-Sureste, como Chiapas, el cual estuvo abandonado en sexenios anteriores. Muestra de ello, dijo, es la entrega conjunta de estos paquetes de fertilizantes, árboles frutales e insumos para la agricultura, con la intención de ayudar a que las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad vivan mejor. “Hoy tenemos la oportunidad de que estos apoyos continúen, porque existe la esperanza de que la Cuarta Transformación permanezca por muchos años; lo veo en el pueblo de Chiapas que ya está en un movimiento de gran armonía y efervescencia económica”.

En ese sentido, resaltó que con la presencia del secretario de Gobernación se refleja el respaldo que la Federación brinda a Chiapas, porque es un hombre que camina junto al jefe del Ejecutivo federal y conoce de las necesidades del pueblo. “Adán Augusto sabe de todo el pensamiento político de nuestro líder López Obrador; por eso estamos seguros de que conoce todo lo que se debe hacer para seguir con la justicia social para México y Chiapas”.

Dejó en claro que la Cuarta Transformación no es un slogan político ni publicidad de partidos, “es un hecho histórico que recoge las voluntades y da el beneficio para todo el pueblo de México, sin condición ni distinción”.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció al gobernador Rutilio Escandón por cumplir con las políticas que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismas que privilegian el apoyo a menos tienen, así como el fortalecimiento del campo a través de beneficios a las cadenas productivas. Resaltó la visión del mandatario chiapaneco por la consolidación del proyecto City Café, único en el país. “Pasaron casi 40 años para tener un proyecto que abona a la investigación y desarrollo de este grano”.



Tras refrendar el compromiso de seguir trabajando a favor de la transformación del país, donde prevalezca la hermandad, la solidaridad y la productividad, sin distinción entre el sur, el centro y el norte, Adán Augusto López Hernández convocó a la unidad y a mantener el apoyo incondicional al presidente AMLO en este proceso de cambios en la nación mexicana.“Sigamos apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, la tarea de transformar al país no es fácil; él es un hombre comprometido, incansable, un mexicano excepcional, pero sin el apoyo del pueblo no hubiera sido posible. La transformación va a continuar y nosotros tenemos que hacerlo en unidad y lealtad a un proyecto de nación y a los mexicanos. No tengan duda, vamos por el camino seguro. ¡Viva Chiapas! ¡viva Andrés Manuel López Obrador! ¡viva México!”, manifestó.A su vez, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, detalló que en esta ocasión se distribuyeron más de 30 mil paquetes de fertilizante, 30 mil plantas de café, 10 mil árboles frutales, 3 mil paquetes de insumos agrícolas, 2 mil 500 bolsas de frijol y 2 mil 500 de maíz, en beneficio de más de 20 mil productoras y productores de los municipios de la Meseta Comiteca-Tojolabal, lo que además de fomentar la producción y comercialización de productos, contribuirá a la seguridad y soberanía alimentaria.Sostuvo que el Gobierno Estatal trabaja junto a la Federación para recuperar el campo chiapaneco, y explicó que gracias a las gestiones hechas en 2022 ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Chiapas ha sido beneficiado con más de 300 mil paquetes de fertilizantes, de los cuales más de 51 mil 500 serán distribuidos en esta región.En representación de las y los productores beneficiados, José Humberto López Hernández agradeció a los gobiernos Federal y Estatal por la entrega de los insumos agrícolas, pues se reafirma el compromiso de atender y sacar adelante las necesidades de las personas que trabajan y viven en el campo.En tanto, el alcalde de La Trinitaria, Ervin Leonel Pérez Alfaro, agradeció el respaldo del Estado y la Federación por transformar y hacer justicia social en esta zona, con el impulso de acciones y programas integrales y mediante la entrega de diversos apoyos, en favor del desarrollo de los sectores agrícolas. “Esta región estaba abandonada, pero se ha transformado gracias al trabajo serio y comprometido de nuestras autoridades”.Estuvieron presentes: los secretarios de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez; de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro; y de Salud, José Manuel Cruz Castellanos; el presidente del Poder Judicial, Guillermo Ramos Pérez; por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Sonia Catalina Álvarez; la diputada María Roselia Jiménez Pérez y el diputado José Antonio Aguilar Meza; así como los diputados federales Roberto Antonio Rubio Montejo e Ismael Brito Mazariegos.También asistieron los alcaldes de Tzimol, José Joel Alturzar Jiménez; de La Independencia, Iván de Jesús López López; de Las Margaritas, Bladimir Hernández Álvarez; de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández; de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez; y de Las Rosas, Jesús Antonio Orantes Noriega; el director general de Grupo Ganamarca, Marden Camacho Rincón; y el gerente general de Rodeva, José Jesús Domínguez Castellanos. Comunicado de Prensa