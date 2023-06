Reitera REC Voluntad de Diálogo Para Lograr Acuerdos con Organizaciones de Venustiano Carranza

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció el derecho a la libre manifestación de las y los campesinos de la Casa del Pueblo y de la Alianza San Bartolomé de los Llanos de Venustiano Carranza, y les refrendó la voluntad y disposición de los Gobiernos Federal y Estatal de dialogar para llegar a acuerdos, a fin de lograr la paz y el progreso de la población.

Subrayó que las campesinas y los campesinos de Venustiano Carranza han sido recibidos en más de 50 ocasiones por las diferentes autoridades, y enfatizó que este puente de comunicación y apertura se va a mantener, pues la intención es ayudar a resolver las controversias agrarias que derivan desde hace más de 100 años, debido a la disputa de más de 50 mil hectáreas de tierra.

“Nosotros los recibimos con mucho gusto y les reconocemos su derecho de manifestación, de expresión política, sus derechos fundamentales, pero de manera pacífica. Las instituciones de este gobierno democrático son la casa de todas y todos, y les extendemos nuestro brazo y nuestra mano sincera y amigable, para llegar a acuerdos, que se promueva la tranquilidad, la armonía y la paz, para eso es la política, es un instrumento para evitar la violencia y que vivamos tranquilos, esa es la mejor forma de alcanzar el bienestar”, acotó.

Escandón Cadenas expresó que el mayor deseo del Gobierno de Chiapas es abonar a que ambas organizaciones alcancen acuerdos legítimos, a una verdadera reconciliación, así como a una paz definitiva, y precisó que los gobiernos no pueden ser árbitros en este conflicto, pues no tienen nada que ver en este problema, pero tiene la responsabilidad de mantener la seguridad y la estabilidad de las instituciones y del pueblo de Chiapas.

“Les decimos a integrantes de la Casa del Pueblo y de la Alianza San Bartolomé de los Llanos que éste no es un asunto que deban resolver los gobiernos, sino un tribunal, por eso, tengan la confianza de que seremos parte de este acompañamiento en los Tribunales Federales Agrarios, para que el proceso se agilice y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, para que puedan vivir bien, trabajar sus tierras con certeza y aprovechar los apoyos que fortalezcan la productividad y tener la autonomía alimentaria”, apuntó.

En este sentido, el mandatario sostuvo que se acabaron las malas prácticas, donde había un gobierno rico y un pueblo pobre, esto, dijo, es gracias a las políticas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que destina la mayor parte del presupuesto en beneficio de la población, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, muestra de ello son los programas sociales, ya que todos los hogares de Chiapas reciben por lo menos un apoyo, incluyendo a los sectores productivos.

El gobernador convocó a las y los habitantes de Venustiano Carranza y de Chiapas a aprovechar estos nuevos tiempos, donde los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal están del lado del pueblo y trabajan para garantizar un verdadero estado de bienestar, igualdad y respeto de los derechos humanos.

“A mis hermanas y mis hermanos de Venustiano Carranza, les digo que tienen autoridades que buscan la unidad para que podamos vivir tranquilos, trabajamos por el progreso de los pueblos para que nuestras madres y padres, abuelas y abuelos puedan vivir bien, y también para que nuestras hijas e hijos gocen de mayor éxito. Nunca usaremos la represión ni estaremos a favor de la violencia, al contrario, siempre respetaremos sus derechos y libertades, pero tengan confianza de que siempre estaremos abiertos al diálogo”, apuntó.

Al encabezar esta reunión de seguridad, el mandatario también reconoció al pueblo de Chiapas y a las y los combatientes del fuego porque en este año hubo una baja considerable en cuanto a las hectáreas siniestradas. “Agradecemos a todas y a todos los habitantes de Chiapas que nos ayudaron a cuidar el estado en esta temporada de incendios, así como a las autoridades federales, estatales y municipales y a los Comités Comunitarios de Protección Civil».

Ante la temporada de lluvias y ciclones, el jefe del Ejecutivo estatal también enfatizó el llamado a tomar precauciones, alejarse de ríos, arroyos y montañas, a fin de evitar riesgos; en este sentido, dijo que las autoridades están preparadas para recibir a quien lo necesite en los refugios temporales. Comunicado de Prensa