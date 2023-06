Rutilio Escandón Encabeza Inicio de Acciones Contra el Dengue y Salida de Brigadas Casa por Casa, en Comitán

Desde Comitán de Domínguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el banderazo de salida a las Brigadas Casa por Casa y el inicio de acciones contra el dengue, donde señaló que la salud continúa siendo la prioridad de su gobierno, lo que está dando buenos resultados porque se trabaja de forma organizada y en unidad con el objetivo de salvar vidas e impulsar el bienestar de todas y todos.

En ese marco, el mandatario anunció que con este recorrido de las Brigadas Casa por Casa comienza la entrega de tarjetas de gratuidad a la población, con las que se garantiza que la salud sea gratuita, sin distinción y universal, no importando la derechohabiencia y dando un número de atención para quejas o sugerencias.

“Hoy estamos arrancando con esta credencialización para que sean atendidos en nuestros hospitales y centros de salud como se merece el pueblo de Chiapas, de forma digna. Quiero decirles que tengan confianza, no les vamos a fallar, vamos a redoblar el paso a fin de alcanzar todavía más beneficios al pueblo y la salud es lo primero; así que yo les digo, no vamos a escatimar recursos con el objetivo de que estén bien todos los espacios y servicios”, enfatizó.

Escandón Cadenas reiteró su respaldo a la Región Meseta Comiteca Tojolabal, y destacó las mejoras realizadas para atender la salud en este municipio con el Centro de Vacunología y Red de Frío, la Casa Materna, así como la Clínica de Atención de Parto Humanizado, al tiempo de informar que en 15 días estará lista la rehabilitación del Hospital Materno Infantil y en mes y medio la del Hospital María Ignacia Gandulfo, donde habrá una unidad de hemodiálisis.



Por su parte, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, precisó que el barrido sanitario, que inicia con los municipios de Comitán de Domínguez, Las Margaritas y La Independencia, se fortalece con la entrega de vehículos e insumos para el área de vectores y el apoyo de más de 800 brigadistas, quienes recorrerán casa por casa, con el propósito de erradicar el dengue y otros vectores, al tiempo de distribuir la tarjeta de gratuidad.El jefe del Distrito de Salud No. 3 Comitán, Carlos Aragón López, informó que, en cumplimiento de la instrucción del gobernador, se trabaja de forma transparente y coordinada en el fortalecimiento del programa integral en materia de salud, donde se brinda el primer nivel de atención a todas y todos, sin y con derechohabiencia.A su vez, el secretario general de la Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Harvey Vázquez Cortés, reconoció el compromiso que el Gobierno de Chiapas tiene con el personal, al otorgarles insumos, equipamiento, maquinaria y vehículos para realizar las acciones de combate a los vectores, de manera digna y en óptimas condiciones, en beneficio de la salud y el bienestar de la población.Asistieron: el titular de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, Ariosto Coutiño; el titular del ISSTECH, Marco Antonio Ordóñez; la secretaria general de la Sección 72 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, María Victoria Albores; Martha Verónica Alcázar, diputada presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado; las diputadas locales María Roselia Jiménez y Carolina Zuarth, el diputado federal Ismael Brito, y los empresarios Marden Camacho y José Jesús Domínguez. Comunicado de Prensa