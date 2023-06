Llama AMLO a Priorizar la Unidad en Morena y Evitar Divisiones

*En Gira por la Huasteca.

Mesa de Redacción.- Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a cerrar filas en Morena, ante el próximo proceso electoral de 2024.

Desde su gira por la Huasteca, el ejecutivo Federal expresó “una vez que ya esté la encuesta, que se sepa quién está mejor posicionado, a cerrar filas, a unirnos. Nada de divisiones”.

Y continuó expresando: “ya no hay tapado, ni destapes; ¡ya no hay cargada!”, posteriormente condenó a la cargada como recriminación a las prácticas del pasado, en ese sentido, lamentó que “todavía hay algunos que están esperando una señal, cuál es la línea. Se van a quedar esperando, la señal es la que va a dar el pueblo”.

Pero eso sí, advirtió, en cuanto salga la encuesta “ahí sí voy a pronunciarme a favor del que gane. Así voy a actuar”.

En esta gira de trabajo por los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, López Obrador realizó un balance del viraje a la política social que ha caracterizado a su gobierno. Sin incrementar los impuestos, sin gasolinazos, ni endeudamiento, destacando que el presupuesto ha rendido para fortalecer los apoyos a sectores populares.

“La clave está en no permitir la corrupción. Eso es lo que tiene enojado a Fox porque recibía 5 millones de pesos mensuales. ¡Se acabó!, ya vendimos el avión presidencial, ya no hay Estado Mayor”. López Obrador retomó las reivindicaciones de las acciones para desmontar los privilegios de la élite política del pasado.

Posteriormente destacó las cifras de las partidas y los beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y discapacitados, las becas para estudiantes, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para concluir, Andrés Manuel López Obrador destacó que, ante la inminente conclusión de su período, es necesario apretar el paso. “Se han construido ya 2 mil 200 sucursales del Banco del Bienestar y se edificarán 500 más. Este año tienen que estar operando las casi 3 mil sucursales, llevamos mil 500 operando. Necesitamos aplicarnos más para eso”, finalizó. Comunicado de Prensa