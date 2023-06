Exigen Fumigación en Colonias de Tapachula por la Proliferación de Zancudos

*Se han Presentado Casos de Dengue.

Tapachula, Chiapas; 11 de junio del 2023.- Con el inicio de la temporada de lluvias, los habitantes de la colonia Lomas de San Ángel, que se ubica a un costado del fraccionamiento Bonanza, y que colinda con el río Cuscushate, piden a las autoridades fumigación de ese lugar, ante el incremento desmedido de zancudos.

Así lo manifestó en entrevista con el rotativo EL ORBE, Víctor Morales López, habitante de esa comunidad afectada, quien dijo que hay marcada preocupación ante la alta posibilidad de que el Dengue cause estragos en quienes viven en esa zona, en virtud de que -además- gente sin escrúpulos ha tirado basura y desperdicios en el afluente y lo ha contaminado.

Añadió que los afectados no solo podrían ser quienes viven en Lomas San Ángel, sino también a los habitantes de colonias aledañas, como son los casos de La Perla, El Ermitaño, El Consuelo, y la colonia Belén, entre otras, ubicadas al oriente de la ciudad.

Asimismo, que debido a esa contaminación, y a la proliferación de los mosquitos transmisores, ya se han registrado casos de Dengue al menos en su colonia, pero pudiera suceder lo mismo en las demás por la cercanía que tienen con el río.

De igual forma, comentó que en ese sector hay muchos predios deshabitados y por lo mismo, están llenos de maleza, y eso hace que se propague más el mosquito transmisor.

Por esas razones, pidió que las autoridades del Distrito de Salud No. VII, programe cuanto antes la fumigación, tanto de la ribera, así como en los predios enmontados. EL ORBE / Nelson Bautista