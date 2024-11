Cursan Docentes Diplomado de Formación y Actualización

*Para Apoyar en el Ámbito Escolar a Maestros.

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo del 2024.- En la ciudad de Tapachula personal docente y directivos están cursando un diplomado de formación y actualización, que tiene como finalidad principal la “resignificación de la práctica docente”, sobre todo la práctica directiva, para tener una nueva visión de cómo poder apoyar en el ámbito escolar a los maestros, dio a conocer en entrevista, Tomás Morales Pérez, Jefe del Sector Número 23 Tapachula.

Destacó que dicho diplomado consta de 16 sesiones y ahorita están en la número 13, en donde ya se están viendo los productos, porque se están dando a conocer cómo han ido avanzando poco a poco los maestros, los Consejos Técnicos en las respectivas escuelas.

El jefe de sector también expresó su satisfacción porque están siendo visitados por el Grupo Técnico Estatal representado por dos doctores en pedagogía, de nombres José Eleazar Farelo Monjaraz y Rubén Ruiz Saldaña, para constatar que están trabajando y para orientarse.

Cuestionado sobre la participación de los docentes y directivos dijo que asisten regularmente 60 personas, en donde hay 13 supervisores, 33 directores de escuela, un jefe de sector, maestros de grupo, no solamente del sector 23, sino también del sector 24, 25, 22 y 30.

Apuntó que antes el director era más administrativo que pedagógico y la “resignificación” lleva precisamente eso, que dejemos un tanto lo administrativo para que podamos trabajar de manera pedagógica, es decir, con un nuevo plan que se llama acompañamiento, que el acompañamiento viene siendo precisamente que se le apoye desde su aula, al docente, al director en la realización de su planificación del plan de trabajo.

Agregó que la nueva escuela mexicana se está consolidando, “no podemos decir que es al 100%, siempre hay resistencia, temor al cambio o sea no se atreven a aceptar los retos que implican los cambios, pero en su mayoría vamos avanzando, no podemos decir que ya tenemos el 100%, pero la verdad nos sentimos contentos con lo que hemos hecho”, concluyó. EL ORBE/JC.