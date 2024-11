Trabajadores del COBACH Buscan Entrevista con AMLO

*Para Plantearle Demandas.

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo de 2024.- Los representantes de los trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), tratarán de entrevistarse con Andrés Manuel López Obrador, para exponerle que siguen sin cobrar el Bono Bienestar y el ajuste de salario al que tienen derecho y que fue decretado por el mismo Presidente de la República.

Como se sabe, López Obrador estará este viernes en Tapachula, donde transmitirá la conferencia mañanera, y es cuando los trabajadores de este sector educativo pretenden abordar al mandatario.

Sobre este asunto, Karina Cruz Salgado, presidente del Comité Democrático Representativo de los Administrativos del Colegio de Bachilleres, en entrevista con el rotativo El Orbe, dijo que desde el 2 de Marzo pasado no les han dado respuesta favorable a las demandas de ajuste del bono bienestar y la nivelación salarial.



1 de 3

Apuntó que desde esa fecha, el director general del Cobach, José Luis Escandón Hernández, sólo los ha traído con engaños. Primero les dijo que antes de salir de vacaciones de Semana Santa les daría esos recursos. Después dio otra fecha y últimamente aseguró que el 14 de este mes cubrirían esas demandas, lo cual resultó incierto.Por eso, dijo, denuncian el incumplimiento del director del Colegio de Bachilleres, el pago de esos recursos a que tienen derecho los trabajadores administrativos.Explicó que son más de 200 millones de pesos los que le tienen que pagar a los administrativos, ya que de acuerdo a lo que les dijo el gobierno federal, son como mínimo 16 mil pesos mensuales lo que debe ganar cada uno de ellos.Detalló que en marzo, vía telefónica habló con gente de la Presidencia de la República, porque en Chiapas les habían dicho que por ser el Cobach un Organismo Descentralizado, no tenían derecho a ese recurso. Sin embargo, les contestaron que sí, y que, incluso, el dinero ya había sido enviado a esta entidad.Esa es una de las razones que motiva a pensar que el recurso tantas veces mencionado, pudo haber sido desviado o tomado para otros fines, porque de otra manera no se entiende por qué no se los entregan a los trabajadores administrativos, cuando se trata de un recurso ya etiquetado. EL ORBE/Nelson Bautista